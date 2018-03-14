HİÇ BU KADAR NET GÖRÜNTÜLENMEMİŞTİ! AFRİN SOKAKLARINDA SICAK ÇATIŞMA
TSK ve ÖSO birlikleri Afrin kent merkezine ilerlerken kentin girişinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. ÖSO birlikleri yavaş yavaş YPG'lileri püskürtüyor.
Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ederken Afrin kent merkezi sınırlarına dayanan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu unsurları ile YPG'li teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.
SOKAK ÇATIŞMALARI BAŞLADI
Sokak çatışmalarının başladığı bölgede teröristlerin ciddi kayıplar verdiği bilgileri geliyor.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3444 OLDU
Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı'nın 54'üncü gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 444 oldu.
Kaynak: haberinburada
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