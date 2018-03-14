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Hiç bu kadar net görüntülenmemişti! Afrin sokaklarında sıcak çatışma

HİÇ BU KADAR NET GÖRÜNTÜLENMEMİŞTİ! AFRİN SOKAKLARINDA SICAK ÇATIŞMA

TSK ve ÖSO birlikleri Afrin kent merkezine ilerlerken kentin girişinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. ÖSO birlikleri yavaş yavaş YPG'lileri püskürtüyor.

Tarih : 14 Mart 2018, 15:00
Puan Ver : Hiç Bu Kadar Net Görüntülenmemişti! Afrin Sokaklarında Sıcak Çatışma(9/10)5

Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ederken Afrin kent merkezi sınırlarına dayanan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu unsurları ile YPG'li teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.

SOKAK ÇATIŞMALARI BAŞLADI

Sokak çatışmalarının başladığı bölgede teröristlerin ciddi kayıplar verdiği bilgileri geliyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3444 OLDU

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı'nın 54'üncü gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 444 oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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