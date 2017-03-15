Ünlü beslenme uzmanı Amelia Freer'in 7 katlı beslenme piramidi, hiç aç kalmadan kilo verdiriyor. Dünya starları da bu diyeti tercih ediyor...



Ünlü beslenme uzmanı Amelia Freer'in 7 katlı beslenme piramidi, hiç aç kalmadan kilo verdiriyor. Dünya starları da bu diyeti tercih ediyor...







Dünyaca ünlü beslenme uzmanı Amelia Freer'in gıda piramidi, yiyerek zayıflamak isteyenlerin başvurduğu yöntem oldu. İngiliz şarkıcı Sam Smith'in bile 2 haftada 6.5 kilo verdiği beslenme şeklini, ünlüler tercih etmeye başladı.



7 katlı piramit sayesinde günlük alınacak yiyecek ve içecek miktarları belirleniyor. Bu sayede dengeli ve yeterli bir beslenme sağlanmış oluyor. Beslenme piramidinde, içecekler, karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve kuruyemişler yer alıyor. Vücudumuzun gereksinimimiz olan enerjiyi üretebilmesi, hücrelerimizin düzenli çalışabilmesi ve yenilenebilmesi için piramide uygun bir beslenme düzeni oluşturulduğunda hiçbir sorun yaşanmıyor.







kaynak:sabah