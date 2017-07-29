HGS'DEKİ HATALI CEZALAR İPTAL EDİLDİ
Kamu Denetçiliği Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Hızlı Geçiş Sistemi'ndeki (HGS) hatalar sebebiyle kesilen idari para cezalarının iptal edilmesi talebiyle şikâyet başvurularını, idareyle yaptığı görüşmeler sonucunda çözüme kavuşturarak vatandaşların mağduriyetini giderdi.
BAŞVURULAR OLUMLU SONUÇLANDI
Vatandaşların, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün HGS sistemindeki hatalar sebebiyle taraflarına kesilen idari para cezalarının iptali için yaptıkları itirazlara cevap alamadıklarını söyleyerek Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptıkları başvuru olumlu sonuçlandı.
CEZALAR İPTAL
Kurum yetkilileri, konuyla ilgili şikâyetleri gerekli makamlara ilettikten sonra verilen tavsiye niteliğindeki kararla birlikte hatalı para cezalarının iptal edildiğini açıkladı.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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