

Otoyollarda HGS ve OGS'den ücret ödemeden geçtiği tespit edilen araç sahiplerine verilen idari para cezalarında Mart 2015'te yapılan indirim, söz konusu tarihten önce kesilmiş cezalara da uygulanacak.







Ücret ödemeyen sürücülere daha önce otobandaki en uzak mesafe ücretinin on katı tutarında ceza uygulanırken, geçen yıl mart ayında çıkartılan yasayla ceza, “aracın gittiği mesafe bedelinin on katı” olarak değiştirildi.







Ancak geçmişte kesilen cezalar için bir düzenleme yapılmamıştı. 2014 yılında kesilen cezaların yeni tebliğ edilmeye başlanmasıyla sürücüler yüksek cezalarla karşı karşıya kalmışlardı.







Düzenleme Resmi gazete'de yayımlandıktan sonra 2014'te kesilen cezalar indirilecek. 400 liralık ceza, 40 liraya kadar düşebilecek