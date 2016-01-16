HGS VE OGS İÇİN GEÇMİŞ CEZALARA DA İNDİRİM HAKKI GELDİ
Otoyol geçiş ücretleri çipli kimlik kartları ve askerlikle ilgili düzenlemeler içeren torba yasa TBMM Genel Kurulu'ndan geçti.
Otoyollarda HGS ve OGS'den ücret ödemeden geçtiği tespit edilen araç sahiplerine verilen idari para cezalarında Mart 2015'te yapılan indirim, söz konusu tarihten önce kesilmiş cezalara da uygulanacak.
Ücret ödemeyen sürücülere daha önce otobandaki en uzak mesafe ücretinin on katı tutarında ceza uygulanırken, geçen yıl mart ayında çıkartılan yasayla ceza, “aracın gittiği mesafe bedelinin on katı” olarak değiştirildi.
Ancak geçmişte kesilen cezalar için bir düzenleme yapılmamıştı. 2014 yılında kesilen cezaların yeni tebliğ edilmeye başlanmasıyla sürücüler yüksek cezalarla karşı karşıya kalmışlardı.
Düzenleme Resmi gazete'de yayımlandıktan sonra 2014'te kesilen cezalar indirilecek. 400 liralık ceza, 40 liraya kadar düşebilecek
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