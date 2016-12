Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle hasar gören 27 ev boşaltıldı. Bayramda evsiz kalan aileler, evlerinin üst kısmında Ereğli - Devrek yol inşaatı yapan Karayolları Müdürlüğü'ne tepki gösterdi.







İKİZ BEBEK SAHİBİ OLDUĞU GÜN EVİ HEYELANDA HASAR GÖRDÜ







Devrek ilçe merkezinde bulunan Karşıyaka Mahallesi sakinleri Ramazan Bayramı'na evsiz girdi. Mahallenin yüksek kesimlerinden itibaren meydana gelen heyelan evlere ulaştı. Heyelanda en çok hasar gören babası Mehmet Sarıoğlu'na ait evde ikamet eden Aykut Sarıoğlu(31), bugün ikiz bebek sahibi olduklarını ancak evlerinin kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Sarıoğlu, "Biz evsiz ne yapacağız? Çocuklarımız ne olacak?" diye konuştu.







Heyelan sebebiyle evinde hasar meydana gelen baba Mehmet Sarıoğlu ise evi bir yıl önce yaptıklarını belirterek, "Bu evin bir katında ben, diğer katında oğlum kalıyordu. Oğlumun ikiz bebekleri dünyaya geldi. Bakın ev ne hale geldi. Bayram günü böyle bir olayla karşılaştık. Bizi sokakta bırakıp gittiler. Bize bu bayramda nereye gideceksiniz diye soran yok. Bir tek belediyemizden ve belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Biz bu evde iki aile kalıyorduk. Oğlumun eşi yeni doğum yaptı. Hastaneye gitti çocuklarını almaya. Çocuklarını başka bir eve götürecek." dedi.



Aile heyelana evlerinin üst kısmındaki yol çalışmasından kaynaklandığını ileri sürdü.







Bu arada Zonguldak Vali Yardımcısı Ahmet Karakaya, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, MHP Zonguldak Milletvekili Zeki Çakan, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci ve birçok yetkili olay yerinde inceleme yaptı.







AK Parti Milletvekili Çaturoğlu, olayın neden kaynaklandığının henüz belli olmadığını öne sürmesine karşı, Devrek Belediye Başkanı Semerci, heyelan bölgesinin Karayollarının yanlış projesi yüzünden yeniden hareketlendiğini kaydetti.







Vali Yardımcısı Ahmet Karakaya ise, şu bilgiyi verdi: "Burada mal ve can kaybı yoktur. En önem verdiğimiz konu can kaybının yaşanmaması. Biz vatandaşlarımızın can güvenliği için evleri tahliye ettik. Şu an 27 ev tespit edildi. Ailelere yardım edeceğiz. Olayın sebebini araştırıyoruz."







Bu arada Vali Yardımcısı Karakaya'nın sözünü kesen mahalle sakinleri, bu olayın Karayollarının sebep olduğunu ileri sürerek tepki gösterdi.