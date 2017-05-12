

Anneler için yılın en özel gününe çok kısa bir süre kaldı. Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler günü bu sene de türlü sürprizlerle kutlanacak. Geçtiğimiz haftadan bu yana ise 'Anneler günü ne zaman?' sorusu sıkça aratıldı. Anneler günü hangi güne denk geldiğini merak eden okuyucularımız doğru adresteler. 2017 Anneler günü ne zaman kutlanacak? Bu önemli ve anlamlı gün ile ilgili tüm detaylara en güzel mesajlara ve hediyelere haberimizden ulaşabilirsiniz...







ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? (2017)







Her sene kutlanan ve Anneler için çok değerli bir gün olan Anneler günü Mayıs ayının 14'ünde kutlanacak.







kaynak:sabah