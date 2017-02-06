

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine ilişkin, "Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı olduğunda, cumhurbaşkanını kim temsil edecek illerde? Vali mi temsil edecek, üyesi olduğu partinin il başkanı mı temsil edecek? Diyorlar ya Çift başlılık olmaz, buyurun size çift başlılık daha işin başında. Daha illerde başladı, bırakın merkezi, daha illerde çift başlılık çıkacak." dedi.







Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezinde, partisinin il ve ilçe başkanlarının katılımıyla Genişletilmiş Başkanlar Toplantısına katıldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.







Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmaya, "Beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Önümüzde bir referandum var, bu referandum bir siyasi partinin seçimi değildir, siyasi partiler seçime girmiyorlar. Heyecanınızı anlıyorum ama heyecanı akılla kontrol edeceğiz. Ne söylediğimizi, nasıl söylediğimizi çok iyi kontrol edeceğiz." diyerek başladı.







Türkiyede demokrasinin oylanacağını, burada sadece CHP'nin değil, bütün siyasi partilerin, partili-partisiz bütün vatandaşların, çiftçilerin, esnafın, gazetecilerin, yazarların, aydınların, avukatların sorumluluğu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, düşünceler, görüşler, inançlar, kimlikler, yaşam tarzları farklı olsa da Türkiyede huzur içinde, kardeşçe yaşamak istediklerini söyledi.







Bu referandumun çok önemli bir değerinin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:







"Heyecanımızı akılla dengeleyeceğiz. Nerede ne konuştuğumuzu, nasıl konuştuğumuzu çok iyi bileceğiz. Neden, hangi gerekçeyle böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyuldu? Bunu sokaktaki vatandaşımıza çok iyi anlatmak zorundayız. Bilgiyle, birikimle anlatmak zorundayız. Sen evet diyosun, ben hayır diyorum. diye bir kavga asla olmamalı. Her insanın görüşüne değer vermeliyiz. O nedenle sorumluluğumuz fazladır. Birlikte düşünerek söz söyleyeceğiz. Düşünerek vatandaşlarımızın sandığa gitmesini isteyeceğiz. Gideceksiniz ev ziyaretleri yapacaksınız, kahvelere, köylere gideceksiniz, mahallelerde muhtarlarla görüşeceksiniz, onlara soracağınız ilk soru şu olmalı, Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyetinde taraflı mı olmalı tarafsız mı olmalı? Emin olun bu ülkenin halkının yüzde 99u Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. diyecek. Neden? Çünkü cumhurbaşkanının tarafsızlığı devletin sigortasının garantisidir."







Kılıçdaroğlu, bir ülkede siyasi partiler arasında görüş ayrılıkları, çatışma çıkması durumunda bunları bir araya getirecek olanın cumhurbaşkanı olduğuna işaret ederek, bu anayasa değişikliğinin bu sigortayı tümüyle devre dışı bıraktığını savundu.







kaynak:habertürk