Fatih Terim, Müfit Erkasap'ı Alt Yapı Kadrosuna Dahil Etti
Siyasi Kriz Nedeniyle Asya Şampiyonlar Ligi Durma Noktasına Geldi
E-Devlet'in Soyağacı Uygulaması Sosyal Medyada Mizahşörlerin Diline Düştü
Heyecan Yaratan Projenin Detaylarını Erdoğan Açıklayacak
Taşeronların Kadro Başvuru Sonuçları Açıklandı
Bedava Eğitim İçin 10 Bin Tl'lik Kuponlar Geliyor
Türkiye'de Vergi Mükellefi Sayısı 10,6 Milyon Oldu
Yıllardır Tartışılıyordu! 18 Yaş Sınırı Kaldırıldı
Galatasaray'dan Ayrılan Telles'in Fiyatı Uçtu Gitti
Altının Düşüşü Devam Ediyor! İşte Çeyrekte Son Durum
Mitsubishi Electric'in Avrupa'daki İlk Klima Fabrikası Türkiye'de Açıldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Ozan Tufan'ın Hala Şansı Var
Tunceli'de Toki'den Alınan 33 Konut Geri Alındı!
Çiftçiler Ayağa Kalktı, Maç İptal Olmak Üzere
Barça, Kral Kupasında Finalde
Bedava Telefon, İki Ülke Arasında Kriz Çıkardı
İto Seçimleri, 9 Nisan'da Yapılacak
Bakan Naci Ağbal: 2018'de Yüzde 5,5 Büyüme Öngörüyoruz
Brezilya Hocası, Beşiktaşlı Talisca Ve Giuliano'yu İzlemeye Geliyor
Dolar Yükselişe Geçti! İşte İlk Rakamlar

Heyecan yaratan projenin detaylarını Erdoğan açıklayacak

HEYECAN YARATAN PROJENİN DETAYLARINI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Köyüne geri dönecek çiftçi ailelere yönelik 300 koyun+maaş verileceği açıklanmış fakat konunun detayları hakkında bilgi verilmemişti. Uygulamayla ilgili detayları, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Tarih : 09 Şubat 2018, 12:50
Puan Ver : Heyecan Yaratan Projenin Detaylarını Erdoğan Açıklayacak(5/10)1

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamaları ile birlikte köyünü terk etmek zorunda kalan bir çok aile projenin detaylarını merak ederken, projenin detayları ile ilgili daha fazla bilgi vermeyen bakanlık yetkilileri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde yapacağı buluşmaya işaret ediyor.

DÖNÜŞ HAYALLERİ KURULMAYA BAŞLANDI

Bakanın açıklamaları sonrasında köyünden çeşitli nedenlerle göç etmek zorunda kalan aileler köye dönüş hayalleri kurmaya başlarken bir yandan da 300 koyun+maaşın verileceği projenin detaylarını merak etmeye başladı.

ÖNE ÇIKAN 7 DETAY

Büyük ilgi çeken proje ile ilgili öne çıkan şimdilik 7 detay bulunuyor.

- Projenin kapsama alanı köyüne geri dönen çiftçi aileleri kapsıyor.

- Proje kapsamında geri dönüş yapacak ailelere 300 damızlık koyun verilmesi planlanıyor.

- Koyunlara bakacak bir kişiye yönelik ise asgari ücret üzerinden maaş artı sigorta gündemde.

- Yine köyüne dönecek ailelerin kuracağı çiftliklere yem, ilaç ve veteriner desteği de verilecek.

- 300 damızlık koyunda devlet garanti olarak ailenin köydeki arazisinin tapusuna ipotek koyacak.

- Projede geri ödeme ise verilecek 300 damızlık koyunun yavrulaması ile başlayacak.

- Devlet bu noktada çiftçi ailelere alım garantisi de verecek.

ÇOK SAYIDA SORU CEVAP BEKLİYOR

Ancak proje ile ilgili ortaya çıkan 7 detay tam olarak proje ile ilgili gelen soruları karşılamıyor. Projeden kaç kişi yaralanacak?, Ailelerin çiftçi olup olmadığı nasıl tespit edilecek?, Tüm bölgeleri kapsayacak mı?, Köyden kente göçte bir tarih şartı aranacak mı?, Arazisi olmayanlar için bir seçenek var mı?, Geri dönüşte kaç yıl köyde kalma şartı var? 300 damızlık koyun aynı anda mı verilecek? Geri ödemeler sadece yavrular ile mi sınırlı kalacak?, Maaş desteğinden aileden birinin haricinde biri yararlanabilecek mi? gibi çok sayıda soru vatandaşın kafasını kurcalamaya devam ediyor...

ERDOĞAN BEŞTEPE'DE AÇIKLAYACAK

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ise büyük yankı uyandıran '300 damızlık koyun+maaş' projesinin detaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtti. Yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçiler ile önümüzdeki günlerde Beştepe'de bir buluşma gerçekleştireceğini, bu buluşmada projenin bilinmeyen detaylarına yönelik tüm açıklamaların yapılacağını kaydetti.

YARI FİYATINA HAZİNE ARAZİSİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Meclis'e sevk edilen torba yer alan bir düzenlemede dikkat çekti. Söz konusu düzenlemede tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler ve tarımsal üretici birlikleri ile kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere tarım kredi kooperatiflerine Hazine taşınmazlarının harca esas değerinin yarısı üzerinden satılması öngörülüyor. Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Heyecan  Yaratan  Projenin  Detaylarını  Erdoğan  Açıklayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER