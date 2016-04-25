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HESAP AÇTIRMAYA GİTTİ, ÖLÜ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ


HESAP AÇTIRMAYA GİTTİ, ÖLÜ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
Tarih : 25 Nisan 2016, 16:27
Puan Ver : Hesap Açtırmaya Gitti, Ölü Olduğunu Öğrendi(8/10)8


Siirt'te yaşayan Abdurrahman Enuştekin isimli inşaat işçisi, 2 gün önce para çekmek için gittiği banka şubesinde, banka kart ve hesaplarının kapandığını öğrendi.



Banka yetkililerinin, 'Nüfus kayıtlarında bilgilerinize ulaşılamıyor' dediği 27 yaşındaki Enuştekin, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne giderek bilgi aldı. Nüfus kayıtlarında, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 5 yıl önce savcılık kayıtlarına göre 'ölü' göründüğünü öğrenen Abdurrahman Enuştekin, yaşadığı şaşkınlığın ardından Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.



'Bütün hesaplarım ve kredi kartlarım iptal oldu'



Enuştekin, yaptığı açıklamada, Çukurca ilçesine hayatı boyunca hiç gitmediğini belirtti. Hesabındaki parayı çekmek ve yeni hesap açmak için bankaya gittiğini anlatan Abdurrahman Enuştekin,'Hesap açmak istediğimi söylediğimde, sistemde ölü göründüğüm ve bundan dolayı hesap açamayacaklarını söylediler. Beni Nüfus Müdürlüğüne yönlendirdiler. Bütün hesaplarım ve kredi kartlarım iptal oldu' dedi.

2011'den beri ölü



Kayıtlara göre 2011 yılından beri 'ölü' olduğunu aktaran Enuştekin, sigortalı işlerde çalıştığını ve birçok etkinlikte yer aldığını, 2 gün öncesine kadar hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığını ifade etti.



'Nereye gitsem ölüsün diyorlar'



Abdurrahman Enuştekin, 'Çok mağdur oldum, çünkü iş başvurusu yapıyorum ve nereye gitsem 'ölüsün' diyorlar. Şu an yaşadığımı kanıtlamaya çalışıyorum, hakkımı arıyorum. En azından bu hatanın bir an önce düzeltilmesini istiyorum. 2011 yılında nüfusa öldüğüm bildirilmiş, bugün öğrendim.' diye konuştu.'Dünyada yaşayan ölü birisi ne yapabiliyorsa, ben de o konumdayım' diyen Enuştekin, mağduriyetinin giderilmesini istedi.








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