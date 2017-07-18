Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ramazan Öztürk arkadaşlarıyla beraber çarşıda gezerken tişörtündeki 'Hero' yazısı yüzünden terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"FETÖ İLE ALAKAM YOK"

Sorgusu yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ramazan Öztürk'ün babası Eyüp Öztürk bu durum karşısında şaşkınlığını dile getirirken bu tişörtlerin yasak olduğunu bilmediklerini oğlunun bu tişörtü aylardan beri giydiğini kendisinin de, oğlunun da FETÖ ile hiçbir alakasının olmadığını söyledi.

"YASAK OLDUĞUNU BİLSE OĞLUM GİYMEZDİ"

Emniyete bilgi almak ve oğlunu görmek için gittiği fakat oğlunu göstermediklerini, durumu hakkında bilgi de vermediklerini sadece bu tişörtlerin yasak olduğunu ve savcının tutuklama talimatı bulunduğunu söylediklerini iddia etti.

Öztürk, "Madem bu tişörtler yasak o zaman yetkililer neden vatandaşları uyarmadı, hiçbir basın kuruluşunda yasak olduğuna dair haber görmedik, yasak olduğunu bilseydik oğlum bu tişörtü de kesinlikle giymezdi. Bizim FETÖ ile bir alakamız yoktur" dedi.

FETÖ'CÜLER SEMBOL HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik FETÖ mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde "Hero" yazan tişörtle duruşmaya girmişti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce, yaşanan tartışma üzerine Cumhuriyet başsavcılıklarına, FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti.

Emniyet yetkilileri ise bu tişörtlerin FETÖ terör örgütü reklamını ve propagandası yapmaya yönelik olduğu ve bu tişörtlerin satışının yasaklandığını belirttiler.

Kaynak: haberinburada