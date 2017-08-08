Hero Tişörtüyle Büfeye Gitti, Yemek Yerken Gözaltına Alındı
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Hero tişörtüyle büfeye gitti, yemek yerken gözaltına alındı

HERO TİŞÖRTÜYLE BÜFEYE GİTTİ, YEMEK YERKEN GÖZALTINA ALINDI

Adana'da üzerinde "Hero" yazılı tişört giyen müşteri, yemek yediği büfede gözaltına alındı.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 01:20
Puan Ver : Hero Tişörtüyle Büfeye Gitti, Yemek Yerken Gözaltına Alındı(5/10)1

Adana'da üzerinde 'Hero' yazılı tişört giyen bir kişi yemek yediği sırada gözaltına alındı.

FETÖ'CÜ SANIK "HERO" TİŞÖRTÜ GİYMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili Muğla 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasında, tutuklu sanık eski Astsubay Gökhan Güçlü'nün üzerinde "Heror" yazılı tişört ile gelmesi gündemi sarsmıştı.

YEMEK YERKEN GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra Adalet Bakanlığı, tüm Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıkları'na gönderilen genelge ile FETÖ/PYD ve diğer terör örgütü mensubu tutukluların kamuoyunu ve davaları etkilemeye yönelik mesaj içerikli kıyafetlerinin toplatılmasını istedi. Vatandaş ihbarı üzerine polis ekipleri, üzerinde "Hero" yazılı tişört giyen bir kişiyi merkez Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi üzerinde bir büfede yemek yediği sırada gözaltına alındı.

POLİS ŞÜPHELİ ŞAHSIN ADINI VERMEDİ

Türkçe anlamı 'Kahraman' yazılı tişört giyen kişi polis ekiplerince Yarbaşı Polis Merkezine götürüldü. Öte yandan, polis merkezindeki, polisler "Hero" yazılı tişört giyen şahsın adını vermek istemezken, gazetecileri uzaklaştırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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