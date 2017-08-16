Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek

HERO TİŞÖRTÜ GİYEN SANIĞIN AVUKATI TUTUKLANDI


Hero Tişörtü Giyen Sanığın Avukatı Tutuklandı
Tarih : 16 Ağustos 2017, 19:30
Puan Ver : Hero Tişörtü Giyen Sanığın Avukatı Tutuklandı(5/10)1

MİT TIR'larının durdurulmasına yönelik soruşturma kapsamında, aynı olaya ilişkin açılan davada sanık Hamza Ali Ece ile tutuklu jandarmalar arasındaki irtibatı sağladığı iddiasıyla tutuklanan avukat Deniz Akbulut'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının tutuklu sanığı ve "Hero" tişörtünü giyerek gündeme gelen Gökhan Güçlü'nün avukatı olduğu ortaya çıktı.

KURYELİK YAPTIĞI BELİRLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan bir gizli tanık, TIR'ları durduran jandarma personeli ile "örgüt imamı" olduğu belirlenen ve hakkında dava açılan Hamza Ali Ece arasında kuryelik yapan bir şahıstan bahsetti. Bunun üzerine savcılık yaptığı araştırmada, kurye olan kişinin avukat Deniz Akbulut olduğunu belirledi.

DURUŞMA ÇIKIŞINDA GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI

Yapılan inceleme sonucunda şüpheli avukat Akbulut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının tutuklu sanıklarından Gökhan Güçlü'nün avukatlığını üstlendiği tespit edildi. Bunun üzerine Muğla'daki bir duruşma çıkışında gözaltına alınan Akbulut, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

MÜVEKKİLİ, HERO TİŞÖRTÜ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Akbulut'un avukatlığını üstelendiği Gökhan Güçlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasına getirildiği sırada "Hero" yazılı tişört giymesiyle gündeme gelmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hero  Tişörtü  Giyen  Sanığın  Avukatı  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER