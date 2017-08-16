MİT TIR'larının durdurulmasına yönelik soruşturma kapsamında, aynı olaya ilişkin açılan davada sanık Hamza Ali Ece ile tutuklu jandarmalar arasındaki irtibatı sağladığı iddiasıyla tutuklanan avukat Deniz Akbulut'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının tutuklu sanığı ve "Hero" tişörtünü giyerek gündeme gelen Gökhan Güçlü'nün avukatı olduğu ortaya çıktı.

KURYELİK YAPTIĞI BELİRLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan bir gizli tanık, TIR'ları durduran jandarma personeli ile "örgüt imamı" olduğu belirlenen ve hakkında dava açılan Hamza Ali Ece arasında kuryelik yapan bir şahıstan bahsetti. Bunun üzerine savcılık yaptığı araştırmada, kurye olan kişinin avukat Deniz Akbulut olduğunu belirledi.

DURUŞMA ÇIKIŞINDA GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI

Yapılan inceleme sonucunda şüpheli avukat Akbulut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının tutuklu sanıklarından Gökhan Güçlü'nün avukatlığını üstlendiği tespit edildi. Bunun üzerine Muğla'daki bir duruşma çıkışında gözaltına alınan Akbulut, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

MÜVEKKİLİ, HERO TİŞÖRTÜ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Akbulut'un avukatlığını üstelendiği Gökhan Güçlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasına getirildiği sırada "Hero" yazılı tişört giymesiyle gündeme gelmişti.

Kaynak: haberinburada