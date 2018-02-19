HERKESTEN SAKLIYORDU! MUSK'IN YENİ HEDEFİ BELLİ OLDU
SpaceX'in CEO'su Elon Musk, tüm dünyaya internet sağlayacak olan uydularını uzaya göndermeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz haftalarda dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'i başarıyla fırlatan ve Tesla'yı uzaya göndererek adından sıkça söz ettiren Elon Musk'ın sıradaki hedefi gezegenimizin tamamnına internet erişimi sağlamak.
10 YIL İÇİNDE HİZMETE GİRECEK
Zira Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, şimdi de tüm dünyaya internet sağlayacak olan uydularını fırlatmaya hazırlanıyor.
Şirket, İspanya Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen Paz adlı uyduyu göndereceği Falcon 9 roketiyle beraber, iki adet deneysel geniş bant uydusunu da uzaya taşıyacak. Projenin önümüzdeki 10 yıl içinde hizmete girecek uydudan internet hizmetinin öncüsü olması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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