Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynadığı Süper Kupa maçı öncesi sakatlık geçirdiği kaval kemiğinden ameliyat edilen Gökhan Gönül'ün Eylül ayı başında yeşil sahalara döneceği açıklanmıştı.

DÖNÜŞÜ EKİM'E ERTELENDİ

Ancak dün yapılan kontroller sonucu yıldız futbolcunun tam hazır olması ve sıkıntı yaşamaması için dönüş tarihi Ekim'e ertelendi.

Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada