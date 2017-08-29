HERKESİN DÖNÜŞÜNÜ İPLE ÇEKTİĞİ GÖKHAN GÖNÜL'DEN KÖTÜ HABER GELDİ
Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynadığı Süper Kupa maçı öncesi sakatlık geçirdiği kaval kemiğinden ameliyat edilen Gökhan Gönül'ün Eylül ayı başında yeşil sahalara döneceği açıklanmıştı.
DÖNÜŞÜ EKİM'E ERTELENDİ
Ancak dün yapılan kontroller sonucu yıldız futbolcunun tam hazır olması ve sıkıntı yaşamaması için dönüş tarihi Ekim'e ertelendi.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar