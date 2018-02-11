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Herkesin Aklında Aynı Soru: Hakan Gönüllüler Adasına Kendi İsteğiyle mi Gitti?

HERKESİN AKLINDA AYNI SORU: HAKAN GÖNÜLLÜLER ADASINA KENDİ İSTEĞİYLE Mİ GİTTİ?

Survivor yeni sezonuna başlar başlamaz sorular peş peşe geldi. Oylama yapılmadan gönüllüler adasına gönderilen Hakan, "Kendi isteğiyle mi gitti?" sorusu herkesin merak konusu oldu.

Tarih : 11 Şubat 2018, 08:40
Puan Ver : Herkesin Aklında Aynı Soru: Hakan Gönüllüler Adasına Kendi İsteğiyle Mi Gitti?(10/10)6

TV8 ekranlarının heyecanlı yarışması Survivor, yeni sezonuna dün akşam başladı. Acun Ilıcalı, yarışma esnasında hiçbir oylama yapmadan Hakan'ı All Star kadrosundan alıp gönüllüler takımına gönderdi.

DAHA UZUN KALMAK İÇİN GÖNÜLLÜLER ADASINA MI GİTTİ?

Hakan bir anda gönderilince AllStar ekibi Hakan'ın kendi isteğiyle gönüllüler adasına gittiğini, orada olursa Survivor'da daha uzun kalacağını iddia etti. Bu iddialar üzerine Hakan'ın kendi isteğiyle gidip gitmediği merak konu oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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