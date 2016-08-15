HERKESE GALAXY S7 VAR; ONLARA YOK!
Samsung, Rio'daki olimpiyat oyunlarına katılan her sporcuya özel bir Galaxy S7 hediye ediyor; ama bu 31 sporcu, telefonlarını alamıyor!
Samsung, Rio'daki hiçbir olimpik sporcunun evine eli boş dönmesini istemiyordu. Güney Koreli elektronik devi, Rio 2016 Olimpiyatlarına katılan 11.000 sporcunun her birine özel sürüm bir Galaxy S7 akıllı telefon sağlamıştı.
Ancak bir ülke, bu hediyeyi reddetti. Radio Free Asia'nın söylediğine göre Kuzey Kore, katılan 31 sporcusunun bu hediye telefonu almasına izin vermedi. Söylenene göre Kuzey Koreli bir görevli Samsung ofisine giderek ülkenin sporcuları için hazırlanan telefonları aldı. Masa tenisi alanında yarışan Kuzey Koreli sporcu Kim Song I'a, Radio Free Asia tarafından telefonun eline geçip geçmediği sorulduğunda, hayır cevabını verdi.
Güney Kore ile arası her zaman bozuk olan Kuzey Kore, sporcuları için katı kurallara imza atmış durumda. Washington Post'un söylediğine göre sporcuların şehirdeki görülecek yerleri gezmelerine izin verilmiyor ve diğer kişiler ile konuşmamaları tavsiye edilmiyor.
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