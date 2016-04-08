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HERKESE DEVLET MAAŞI


HERKESE DEVLET MAAŞI
Tarih : 08 Nisan 2016, 10:20
Puan Ver : Herkese Devlet Maaşı(10/10)11




65 yaş aylığı kolaylaşıyor. Bu aylığı almak için önemli bir koşul değişiyor. Halen Meclis'te görüşülen tasarı yasalaştığında, 65 yaş aylığı almak için, hane içindeki herkesin değil, kişi ile eşinin gelirine bakılacak.

 

MEVCUT SİSTEM

Mevcut sistemde; 65 yaş aylığı alabilmenin 3 koşulu bulunuyor. İlk koşul 65 yaşını doldurmuş olmak. İkinci koşul 65 yaşını doldurmuş olan kişinin aylık alabilmesi için hiçbir sosyal güvencesi olmaması, yani emekli olmaması, Sosyal Güvenlik Kurumu'dan dul veya yetim aylığı almaması ve herhangi bir işte çalışmaması gerekiyor. Üçüncü koşul ise 65 yaşını doldurmuş olan kişinin yaşadığı hanenin gelirinin belirlenen sınırın altında kalması. Bu sınır, asgari ücretin net tutarının 3'te 1'i. Bu hesap yapılırken 65 yaşını doldurmuş kişinin yaşadığı hanedeki toplam gelir hesaplanıyor. Gelir, hanede kaç kişi yaşıyorsa o sayıya bölünüyor. Eğer çıkan rakam asgari ücretin net tutarının 3'te 1'inden az ise aylık bağlanıyor.

 

ŞİMDİ NASIL OLACAK?

Üçüncü koşul, 65 yaş aylığı bağlanması açısından sıkıntı yaratıyordu. Aynı hanede çocuklar, torunlar yaşıyorsa, bunların da gelirine bakılıyordu. Aynı evdeki çocuklar ya da torun işe girerse, çocukların, torunların gelirinde artış olmuşsa bu da aylığın kesilmesine neden oluyordu. Şimdi bu durum sona eriyor. Meclis'te görüşülen yasa tasarısıyla, 65 yaş aylığı bağlanırken kişinin sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınacak. Böylece çocuklar, torunlar gelir artışı elde etti ya da işe girdi diye aylık kesilmeyecek. 65 yaş aylığı alamayan bazı kişiler de aylık almaya başlayacak. Yasanın çıkmasının ardından 65 yaş aylığı kategorisine gireceklerin sayısının 100 bin kişinin üzerinde artması bekleniyor.

 

650 LİRA VERİLİYOR

65 yaş aylığı halen 3 ayda bir 650 lira olarak ödeniyor. Yeni yasanın çıkmasıyla, 65 yaş üzerindeki kişiler; sosyal güvencesi yoksa (emekli aylığı bulunmuyorsa, dulyetim aylığı almıyorsa, herhangi bir işte çalışmıyorsa) ve kendisi ile eşinin geliri üzerinden yapılan hesaplama ile çıkan rakam asgari ücretin 3'te 1'inden az ise bu aylığı almaya hak kazanabilecek.



 








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