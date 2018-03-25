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Herkese Bedava Bira Vadeden Parti Sözcüsü Devlet Televizyonuna Tavuk Kostümüyle Çıktı

HERKESE BEDAVA BİRA VADEDEN PARTİ SÖZCÜSÜ DEVLET TELEVİZYONUNA TAVUK KOSTÜMÜYLE ÇIKTI

Macaristan'da 8 Nisan'da yapılacak genel seçim öncesi devlet televizyonunda konuşma yapan İki Kuyruklu Köpek Partisi temsilcisi, programa tavuk kostümüyle çıkıp sorulara gıdaklayarak cevap verdi.

Tarih : 25 Mart 2018, 13:20
Puan Ver : Herkese Bedava Bira Vadeden Parti Sözcüsü Devlet Televizyonuna Tavuk Kostümüyle Çıktı(5/10)1

Macaristan'da 8 Nisan'da yapılacak genel seçimler öncesi, devlet televizyonunda anayasal bir hak olarak tüm partilere tanının 5 dakikalık seçim konuşmaları programında dün gece dünya seçim kampanyaları tarihine girecek türden bir olay yaşandı.

TEK KELİME ETMEDİ

Macaristan'ın küçük ama etkili partilerinden "İki Kuyruklu Köpek Partisi" temsilcisi, bir tavuk kostümüyle çıktığı televizyon programında kendine tanınan 5 dakika boyunca sorulan sorulara tek kelime etmeden, sadece "gıdaklayarak" yanıt verdi.

"Gıdaklayan Seçim konuşması" doğal olarak Macaristan'da günün olayı haline geldi.

"SÖZÜN TÜKENDİĞİ YER"

Macar kamuoyunun bir kısmı, parti sözcüsünün beş dakika boyunca gıdaklamasını seçimlere yakışmayan gayri ciddi bir olay olarak değerlendirirken, pek çok insana göre ise bu konuşma "sözün tükendiği" yerde yapılması gereken en anlamlı konuşmaydı.

GENÇLERİN PARTİSİ

İki Kuyruklu Köpek Partisi aslında bir grup gencin seçim sistemini, seçimlerde giderek artan ırkçılığı ve popülizmi alaylı ve mizahi bir dille kınamak için oluşturdukları bir hareket.

Ancak özelikle gençlerin ve aydınların gösterdiği büyük ilgi, hareketi gerçek ama alışılmamış bir parti haline getirdi.

VAATLERİ ABARTIP PROGRAMLARINA ALIYORLAR

Parti, diğer geleneksel siyasi partilerin vaatlerinin kat kat fazlasını, abartarak ve komik hale getirerek kendi programına alıyor.

"YAZIN SERİN KIŞIN ILIK GÜNLER"

Seçimler kazanıldığında bundan böyle "herkese bedava bira", ya da "yazları serin, kışları ılık günler" vaadi gibi gerçek dışı vaatler insanları güldürerek partiyi kamuoyunda sürekli gündemde tutuyor.

"Sorumsuz vaatler" gibi görünen seçim programının gerisinde ise aslında "hınzır ve zekice" bir üslupla formüle edilen anarşist bir toplum eleştirisi yatıyor.

BAĞIŞLARLA AYAKTALAR

Diğer partilere egemen olan popülist, öfkeli, hırçın ve ümitsiz bir üslup yerine mizahın, sanatın ve hayat sevincinin damgasını vurduğu neşeli üslup pek çok Macarın ilgisini çekiyor. İnsanlar bağışlarıyla bu sıra dışı partiyi ve tuhaf eylemlerini ayakta tutuyorlar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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