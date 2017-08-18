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Herkes şaştı kaldı! Kaleye tek şut atarak 2 gol buldular

HERKES ŞAŞTI KALDI! KALEYE TEK ŞUT ATARAK 2 GOL BULDULAR

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Vardar, maç boyu rakip kaleye sadece 1 isabetli şut atabildi ve golün ilkini buradan buldu. İkinci golü ise Mehmet Topal kendi kalesine attı.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 00:40
Puan Ver : Herkes Şaştı Kaldı! Kaleye Tek Şut Atarak 2 Gol Buldular(7/10)3

Vardar-Fenerbahçe maçında ilginç istatistik! Fenerbahçe'nin Üsküp'te Vardar'a 2-0 mağlup olduğu UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçının ardından futbolda eşine nadir rastlanan bir istatistik ortaya çıkardı.

KALEYE 1 ŞUTLARI VAR AMA 2 GOL ATTILAR

Fenerbahçe'nin maç boyu topu kontrol ettiği ve Vardar yarı sahasında oynadığı mücadelede ev sahibi Vardar, kaleye tam 7 şut çekti ancak 1 kez çerçeveyi bulabildi. Özellikle, kontraataklarla etkili olan Vardar, bu 1 isabetli şutuna rağmen Mehmet Topal'ın kendi kalesine attığı golle birlikte 2 gol bulmuş oldu.

Vardar, kaleyi bulan tek isabetli şutunda da 20. dakikada Tigran Barseghyan ile golü bulmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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