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HERKES MERCEDES'E AUDİ'YE BİNİYOR, BEN PASSAT'A MI BİNEYİM? DİYEN DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI, İSTİFA ETTİ


Herkes Mercedes'e Audi'ye Biniyor, Ben Passat'a mı Bineyim? Diyen Düzce Belediye Başkanı, İstifa Etti
Tarih : 02 Ekim 2017, 12:30
Puan Ver : Herkes Mercedes'e Audi'ye Biniyor, Ben Passat'a Mı Bineyim? Diyen Düzce Belediye Başkanı, İstifa Etti(8/10)4

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş yayınladığı yazılı açıklama ile belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Keleş, "Tüm belediye başkanları Mercedes'le Audi ile gelsin Düzce Belediye Başkanı Passat'ta gelsin. Bunu istiyorsanız Passat'a da bineriz." sözleriyle gündeme gelmişti.

İŞTE BAŞKANIN YAZILI AÇIKLAMASI

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş istifası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Uzun yıllardan beri Düzce'ye ve Düzceli hemşehrilerime en güzel hizmetleri verebilmek için çalıştım. Yaptığım hizmetler ortadadır. Ne yazık ki, biz Düzce'ye ve Düzcelilere hizmet etmek için gece gündüz çalışırken, birileri de beni ve benim üzerimden gönül verdiğim partimi yıpratmak için her türlü yalan, dedikodu ve iftiraları üretmekle meşgul oldular. Şahsım ve yakınlarımla ilgili yürütülen bu çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için, büyük bir heyecan ve istekle yürütmekte olduğum Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bilinmesini isterim ki; şahsıma, aileme, Düzcemiz'e, partimize ve davamıza zarar veren bu çirkin iftira ve karalama kampanyalarını yürütenlerle hem hukuk önünde, hem de mahşer gününde hesaplaşacağım. Yine bilinmesini isterim ki, bu günden sonra canımdan aziz bildiğim ve gönülden bağlı olduğum yüce davama ve partime bağlılığım hangi düzeyde olursa olsun, her zamankinden daha üst seviyede artarak devam edecektir. Saygıdeğer dava kardeşlerime, mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve sevgili Düzce halkına sonsuz sevgi ve saygılarımla."

'AUDİ' İSYANIYLA ÜNLENMİŞTİ

Mehmet Keleş, sosyal medyaya düşen video kaydında "İstanbul Valisi 's350′ye biniyor. Hakkari Valisi de 's350′ye biniyor o zaman nasıl Kastamonu, Ankara, İzmir, Pendik, Üsküdar Belediye Başkanları Audi'ye biniyorsa, Düzce Belediye Başkanı'nın da en doğal hakkı" diye konuşmuştu.

Keleş konuşmasında şunları dile getirmişti:

"Eğer bir toplantı varsa yurt dışı toplantısı varsa, Düzce Belediye Başkanı olarak benim davet edilmediğimi duyarsanız, buna sevinmeyin üzülün. Davet edildiğini duyarsanız da, Düzce belediye başkanının uluslararası ölçekte de etkili olduğunu sizin adınıza orda bulunduğunu lütfen unutmayın. Sizleri temsil ediyoruz sonuçta. Mesela araba meselesinde de aynısını söyledim. Sizler şöyle bir tablo mu istiyorsunuz: 'Tüm belediye başkanları Mercedes'le Audi ile gelsin Düzce Belediye Başkanı Passat'ta gelsin.' Bunu istiyorsanız Passat'a da bineriz. Benim için çok önemli değil. Ama temsil makamındaki insanlar, sizleri temsil edenler, gerekli olanları yapmalı. Bazı şeyler zorunluluktur. Bunları lüks sefahat için yapmıyoruz. Düzce'nin imajını ortaya koymak için yapıyoruz."

AUDİ'SİNE KAVUŞMUŞTU

"Hepsi Audi ile gelsinler çeksinler, ben Passat mı çekeyim yanlarına" sözleriyle isyan eden Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş muradına ermişti.

650 bin TL'lik Audi makam aracı alan Keleş, yeni makam aracında selfie çekerek Instagram hesabından paylaşmıştı.

Paylaşıma yorum da yapan Keleş, "Pek hoşlanmayacaksınız ama ne çare…" diye yazmıştı..

DAMADI FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞTI

Mehmet Keleş'in işadamı olan damadı Emre Kurt, geçen ağustos ayında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, "örgüt üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı. Emre Kurt'un tutukluğuna yapılan itiraz da reddedilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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