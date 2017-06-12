

Sabah aracı ile yola çıkmak isteyen kişiler yolda kalırken, polis ekipleri araçların lastiklerini patlatan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.







Aydın Efeler İlçesi Nevzat Biçer Parkı ile KİPA alışveriş merkezi yanında bulunan halka açık otoparka giren kişi ya da kişiler park halindeki araçların birer lastiğini kestiler. Sabah uyanıp yola çıkmak isteyen pek çok kişi aracının lastiğinin patlak olduğunu görünce lastiği değiştirmeye çalıştı. Bir anda otoparkta pek çok kişinin lastik değiştirmeye başlaması üzerine durumdan şüphelenen araç sahipleri lastiklerin olağan bir şekilde değil saldırı sonucu patlatıldığı kanaatine vardı. Durumun polise bildirilmesi üzerine bölgede çalışma yapan ekipler, araçların birer lastiğinin kesici ve delici aletle kesildiğini belirledi.







Şikayet üzerine polis zarar gören araçlarda parmak izi çalışması yaptı. Bu arada pek çok aracın lastiğini patlatıldığı otoparka lastikçi çağrıldı. Bölgeye gelen lastikçi araçların lastiklerini değiştirip vatandaşların bir an önce yola çıkmasını sağladı.







kaynak:milliyet