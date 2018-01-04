HERKES İSTİHBARATÇI OLMAK İSTİYOR! 27 BİN KİŞİ MİT'E BAŞVURDU
Milli İstihbarat Teşkilatının internet sitesindeki iş ilanı kısmına 2017 yılında tam 27 bin kişi başvurdu.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışmak isteyenlerin sayısında 2017'de patlama yaşandı. Teşkilatın "www.mit.gov.tr" internet adresi, geçen yıl bir milyon 56 bin 588 kez ziyaret edildi. Siteyi ziyaret edenler, MİT'e ihbar, kariyer ve bilgi edinme amaçlı başvuruda bulundu.
25 BİN TERÖR İHBARI
MİT'e yapılan elektronik başvurulardan 25 bini FETÖ/PDY, 11 bini PKK'yla ilgili ihbarlardan oluştu, çeşitli güvenlik konularında da yaklaşık 30 bin "yardımcı olma" amaçlı mesaj gönderildi. Başvurular, ciddiyetle incelemeye alındı, terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik ihbar ve bilgilerden gerekli görülenlerle ilgili özel çalışma gerçekleştirildi.
7 BİN 812 İHBAR OPERASYONA DÖNÜŞTÜ
Bu doğrultuda, ihbarlardan 7 bin 812'si işleme tabi tutularak adli makamlarla paylaşıldı ve operasyonlara dönüştürüldü. Bu sayede, FETÖ/PDY içindeki kripto bazı isimler tespit edilerek haklarında adli süreç başlatıldı.MİT'E İŞ BAŞVURULARI HER GEÇEN YIL ARTIYOR
Öte yandan, milli güvenliği ilgilendiren pek çok çalışmaya imza atan MİT'te çalışmak isteyenlerin sayısı her geçen yıl artıyor.Kurumun web sayfasını geçen yıl ziyaret edenlerden 27 bini, "kariyer" bölümünden iş başvurusunda bulundu.
Kaynak: haberinburada
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