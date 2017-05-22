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herkes halsizlikten yakınıyor kurtulmak için ise…

HERKES HALSİZLİKTEN YAKINIYOR KURTULMAK İÇİN İSE…

4 mevsimi birden yaşadığımız şu günlerde hemen herkes halsizlikten yakınıyor. Dr. Koray Akar, yorgunluk ve halsizlikten kurtaran besinleri şöyle sıralıyor:

Tarih : 22 Mayıs 2017, 14:30
Puan Ver : Herkes Halsizlikten Yakınıyor Kurtulmak İçin İse…(9/10)8


Pekmez: Enerji verir, kan dolaşımını dengeler ve vücut direncini artırır.



Kuruyemiş: Ceviz, yer fıstığı, kaju, badem ve fındık enerji depolarıdır.



Yulaf: B vitaminiyle enerjiyi yükseltir.



Limon: Sabah aç karnına, ılık suya limon suyu sıkarak zinde kalırsınız.



Yumurta: En önemli enerji kaynaklarından da biridir. 9 temel amino asit içermesi nedeniyle eşsiz bir protein kaynağıdır.



 



kaynak:sabah








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