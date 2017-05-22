HERKES HALSİZLİKTEN YAKINIYOR KURTULMAK İÇİN İSE…
4 mevsimi birden yaşadığımız şu günlerde hemen herkes halsizlikten yakınıyor. Dr. Koray Akar, yorgunluk ve halsizlikten kurtaran besinleri şöyle sıralıyor:
Pekmez: Enerji verir, kan dolaşımını dengeler ve vücut direncini artırır.
Kuruyemiş: Ceviz, yer fıstığı, kaju, badem ve fındık enerji depolarıdır.
Yulaf: B vitaminiyle enerjiyi yükseltir.
Limon: Sabah aç karnına, ılık suya limon suyu sıkarak zinde kalırsınız.
Yumurta: En önemli enerji kaynaklarından da biridir. 9 temel amino asit içermesi nedeniyle eşsiz bir protein kaynağıdır.
kaynak:sabah
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