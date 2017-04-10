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herkes gidip oy kullansın kesinlikle 'hayır' çıkacak

HERKES GİDİP OY KULLANSIN KESİNLİKLE 'HAYIR' ÇIKACAK

"Evet" çıkarsa, CHP hayal kırıklığı yaşayanlara ne vaat edecek?

Tarih : 10 Nisan 2017, 09:25
Puan Ver : Herkes Gidip Oy Kullansın Kesinlikle 'hayır' Çıkacak(7/10)6


'KİMSE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAYACAK'



"Evet" çıkarsa, CHP hayal kırıklığı yaşayanlara ne vaat edecek?



Herkes sandığa gidip oyunu kullansın, kesinlikle "Hayır" çıkacak. Bir daha söylüyorum: Herkes sandığa gidip oyunu kullansın, kesinlikle "Hayır" çıkacak! Çünkü bu ülkenin insanları demokrasiyi benimsedi, tek adam rejimi istemiyor. Tek adam rejiminin ülkeye felaketler getireceğini biliyor. Suriye, Irak, Libya gözlerinin önünde, Çavuşesku gözlerinin önünde. Bütün bu tabloya bakıldığı zaman, sandığa gidilip oy kullanılacak ve "Hayır" oyu çıkacak. Dolayısıyla, kimse de hayal kırıklığına uğramayacak.



'SAYIN BAHÇELİ DÜŞÜNCESİNİ NEDEN DEĞİŞTİRDİ, BİLMİYORUM'



MHP tabanını nasıl görüyorsunuz? Geçtiğimiz günlerde bozkurt işareti yapmanız "Acaba şimdi de CHP mi MHP tabanına göz kırpıyor?" diye yorumlandı.



MHP'lilerin en temel özelliği vatanseverlik. Bu Anayasa değişikliği Türkiye'nin bekası için ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bir insana o kadar çok yetki veriyorsunuz ki bütün o yetkilere sahip olan kişi, eğer ikna edilebilirse veya kandırılabilirse Türkiye Cumhuriyeti'ni 24 saat içinde herhangi bir kuruma, kuruluşa veya kişiye teslim edebilir. Çünkü o yetkiyle bütün müsteşarları, komutanları, genel müdürleri, defterdarları, öğretim üyelerini tamamen değiştirme hakkına sahip. MHP tabanı da ülkenin bekasını düşünerek, baştaki kadro "Evet" demesine karşın, ağırlıklı olarak "Hayır" oyu kullanacaktır.



 



kaynak:memurlar








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