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Herkes evine çekildi! Kan davası başlayan köyde kimse sokağa çıkamıyor

HERKES EVİNE ÇEKİLDİ! KAN DAVASI BAŞLAYAN KÖYDE KİMSE SOKAĞA ÇIKAMIYOR

Mardin Kızıltepe'de akrabaları tarafından uğradıkları silahlı saldırıda, ailesinin 1 ferdini kaybeden, 5 ferdi de yaralanan Kılıç ailesi, kan davası nedeniyle evlerine hapsoldu.

Tarih : 19 Şubat 2018, 12:00
Puan Ver : Herkes Evine Çekildi! Kan Davası Başlayan Köyde Kimse Sokağa Çıkamıyor(6/10)2

Kızıltepe'de akrabaları tarafından uğradıkları saldırıda 1 ferdini kaybeden, 5 ferdi de yaralanan Kılıç ailesi, evlerine hapsoldu. Saldırıda kardeşini kaybeden Vecdin Kılıç: "Saldırıya uğramamıza rağmen tehdit altındayız, kanı kanla yıkamak istemiyoruz" Diye konuştu.

KİMSE SOKAĞA ÇIKAMIYOR

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aynı soyadı taşıyan akrabaları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 ferdini kaybeden, 5 ferdi de yaralanan Kılıç ailesi, iki taraf arasında başlayan kan davası nedeniyle evlerine hapsoldu. 20 ailenin yaşanan olay nedeniyle sokağa çıkamadığı belirtildi. Saldırıda kardeşini kaybeden, 5 kuzeni de yaralanan Vecdin Kılıç, "Hem mağdur tarafız hem tehdit ediliyoruz hem de evden çıkamıyoruz. Kanı kanla yıkamak istemiyoruz" dedi.

KAN DAVASI BAŞLADI

Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Kılıç soyadını taşıyan ve Doyuran köyünde ikamet eden akraba iki aile arasında kavga çıktı. Kavgadan bir süre sonra, taraflardan biri diğer tarafa silahlarla saldırdı. Saldırıda, 3 çocuk babası Necmettin Kılıç hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Olay nedeniyle iki aile arasında kan davası da başlarken, 20 aile evlerinden çıkamaz duruma geldi. Mağdur olduğunu belirten taraf, olaya karışanların çoğunun saklandığını, tehdit edildiklerini ve evlerinden çıkamadıklarını dile getirdi.

"BİZİ VE ARACIMIZI TARADILAR"

Olayda, kardeşini kaybeden, 5 kuzeni de yaralanan Vecdin Kılıç, önce köyde iki taraf arasında ölen ya da yaralananın olmadığı küçük bir kavganın yaşandığını belirtti. Bu kavgadan 20 saat sonra kendilerine 13-14 kişi tarafından pusu kurulduğunu ileri süren Kılıç, "Bizi ve aracımızı taradılar. Kardeşim o pusuda hayatını kaybetti, 5 amcamın çocuğu yaralandı. 2,5 ay oldu, katiller halen yakalanmadı. Yetkililere sesleniyorum. Allah rızası için kardeşlerimin katilini bulun. Katillerden 11-12'si saklanıyor. Biz sesimizi kime duyuralım. 2,5 aydır sesimizi duyuramıyoruz. Tehdit altındayız, evimizden çıkamıyoruz. Onlar evlerinde rahat rahat oturuyor. Biz onlara karışmıyoruz. Kardeşimin 3 kız çocuğu var. Hepimiz mağduruz, hepimiz çalışan insanlarız. Kimimiz kapıcılık, boyacılık, hamallık yapıyoruz. Allah rızası için bulunsunlar. Kanı kanla yıkamak istemiyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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