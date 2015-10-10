HERKES BUNU KONUŞUYOR! KOCAMAN'IN SÖZLERİ...
Şike Davası'nda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın beraat etmesinin ardından 2011'de Aykut Kocaman'ın yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Şike Davası'ndan beraat etmesiyle birlikte sarı lacivertli camiada büyük sevinç yaşandı.
3 Temmuz'da başlayan şike soruşturması, tüm sanıkların beraat etmesiyle sonuçlanırken o dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman'ın yaptığı bir konuşma gündeme geldi.
Kocaman, açıklamasında, "Şimdi verilecek karar mahkemelerde geri döndüğünde ne olacak? Alex'in 28 golü, Emre'nin çırpınması, Gökhan Gönül'ün, Santos'un çırpınması ne olacak? 17 maç 16 galibiyet..." ifadelerini kullanıyor.
(Amk)
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