Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

herkes bunu konuşuyor! kocaman'ın sözleri...

HERKES BUNU KONUŞUYOR! KOCAMAN'IN SÖZLERİ...

Şike Davası'nda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın beraat etmesinin ardından 2011'de Aykut Kocaman'ın yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.

Tarih : 10 Ekim 2015, 12:24
Puan Ver : Herkes Bunu Konuşuyor! Kocaman'ın Sözleri...(5/10)2


Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Şike Davası'ndan beraat etmesiyle birlikte sarı lacivertli camiada büyük sevinç yaşandı.


 


3 Temmuz'da başlayan şike soruşturması, tüm sanıkların beraat etmesiyle sonuçlanırken o dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman'ın yaptığı bir konuşma gündeme geldi.


 


Kocaman, açıklamasında, "Şimdi verilecek karar mahkemelerde geri döndüğünde ne olacak? Alex'in 28 golü, Emre'nin çırpınması, Gökhan Gönül'ün, Santos'un çırpınması ne olacak? 17 maç 16 galibiyet..." ifadelerini kullanıyor.


 


(Amk)







Etiketler: Herkes  Bunu  Konuşuyor  Kocaman  In  Sözleri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER