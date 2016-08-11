

Bursa'da kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahlı eşini baraj gölüne götürüp ayaklarından 6 kurşunla vuran zanlı, yaralı eşini olay yerinde bırakıp kaçtı. Hayati tehlikesi bulunan talihsiz kadının 2 yıl önce de eşi tarafından ayak topuklarından vurulduğu ortaya çıktı.







Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi Demirtaş Barajı yolunda meydana geldi. İddiaya göre 1 çocuk annesi Semiha Ş.(35), 9 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı çocuğunun babası Feyzi B.'den (40) aralarındaki şiddetli geçimsizlik yüzünden ayrılmak istediğini söyledi. Akşam saatlerinde çalıştığı tekstil fabrikasına gitmek için durakta bekleyen Semiha Ş.'nin yanına, otomobiliyle yanaşan Feyzi B. kadından otomobile binmesini istedi. Otomobile binen Semiha Ş. yine ayrılma konusunu açınca Feyzi B., Semiha Ş.'yi fabrika yerine Demirtaş Barajı yoluna götürdü. Burada otomobilden inen çift tartışmaya devam edince Feyzi B., belinden çıkarttığı tabanca ile Semiha Ş.'nin bacaklarına 6 el ateş etti. Semiha Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken, Feyzi B., otomobile binerek kaçtı.







Yaralı kadının yardımına, silah sesini duyan vatandaşlar koştu. Genç kadın 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadının ayaklarına 2, dizlerine ise 4 kurşun isabet ettiği belirtildi. Ameliyata alınan Semiha Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.