HER YERDE ARANAN ESKİ HDP'Lİ VEKİL, PKK KAMPINDA BOMBA EĞİTİMİ ALMIŞ!
2015 Temmuz ayında PKK'nın Suruç koluna silah ve bomba götürdüğü tespit edilen ve terör yandaşlarıyla kol kola fotoğraflar veren HDP'nin Şırnak eski ,milletvekili Faysal Sarıyıldız'la ilgili şok bilgiler ortaya çıktı.
AĞUSTOS VE EYLÜL AYINDA MAHMUR'A GELDİ
Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu ve Levent Albayrak'ın haberine göre Sarıyıldız, KCK soruşturması kapsamında tutuklanmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Yurt dışına kaçan Sarıyıldız izini kaybettirmişti. Terör bölgesindeki operasyonlar sırasında güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lılar örgüt kamplarındaki yaşamlarını tek tek anlattılar. Teslim olan iki PKK'lının sorguları sırasında vekilliği düşen HDP'li Sarıyıldız'ın ağustos ve eylül ayında Mahmur'a geldiğini anlattılar.
ÖNCE KANDİL, SONRA GARE!
PKK'nın Mahmur kampına gelen Sarıyıldız'ın buradan da eğitim alması için önce Kandil'e gönderildiğini belirten itirafçı PKK'lılar güvenlik birimlerine Sarıyıldız'ın buradan da üst düzey PKK yöneticilerinin bomba ve silah eğitimleri aldığı Gare ve Xineri alanlarına götürüldüğünü anlattılar. Üst düzey yöneticilerin 'PKK Ocağı' adı altında eğitim gördüğü iki itirafçının sorgularında ortaya çıktı.HDP'nin eski Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız
BU KAMPLARDA MİLİTANLAR BOMBA VE SİLAH EĞİTİMİ ALIYOR
Terör örgütü militanları Kandil, Gare, Zap, Etina gibi kamplarda bombalı ve silahlı eğitimler alıyorlar.
Gare Kampı, PKK terör örgütünün en önemli kamplarından birisi. Gare alanı içinde araç gereç imalatı, bilgisayar programcılığı gibi bölümlerden oluşur. 20-30 kişilik mevcudu olan bir kamptır. Burada teröristlere pratik şehir eylemi için sigara paketi, cips paketi, konserve ve benzeri düzenek şeklinde, 5, 10, 15, 20 dakikalık süreleri olan çok incelenmeden, herhangi bir noktadan dikkat çekmeyen, içinde RDX, çok şiddetli patlayıcılar olan kola ve gazoz karışımlı patlayıcılar öğretilir. Gelen teröristler burada 5-6 ay arasında eğitim görürler.
Kaynak: haberinburada
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