

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Çelen "Tiroid nodülü, tiroid bezinin içinde bezi oluşturan hücrelerin aşırı çoğalması sonucu oluşan kistik (içi sıvı dolu) veya katı kitlelerdir. Tiroid nodülleri oldukça yaygın olarak görülür.



Toplumun yaklaşık %5-10'unda muayeneyle saptanabilen tiroid nodülü bulunmaktadır. 1 cm ve üzerindeki nodüller muayene ile saptanabilirken, tiroid nodülleri genellikle 1,5 cm boyutuna ulaştığında fark edilmektedir. Günümüzdeki modern görüntüleme yöntemleriyle tesadüfen rastlanan tiroid nodülleri sıklığı ise özellikle 50 yaş ve üzerinde %50'lere yaklaşmaktadır. Tiroid nodüllerinin yaklaşık %5'ini kanserli nodüller oluşturur bununla beraber nodüllerin yaklaşık %95'i iyi huyludur ve belirti vermezler. Bu nedenle tüm nodüller kanserli nodülün diğer nodüllerden ayırt edilmesi için mutlaka değerlendirilmelidir."







kaynak:sabah