

Yaz geldi diye hava durumunu takip etmenin önemini kaybettiğini mi düşünüyorsunuz?



Aksine yaz aylarında hava durumunu takip etmek daha fazla önem kazanıyor çünkü yaz aylarında evden dışarı çıkarken hiçbirimiz yanımıza şemsiye veya yağmurluk alma alışkanlığına sahip değiliz. Oysa yaz aylarında da aniden şiddetli yağmur bastırabiliyor. Özellikle de son birkaç senedir mevsimlerin iyice çıldırdığını düşünecek olursanız, cep telefonunuzda pratik ve isabetli tahminler yapan bir hava durumu uygulamasının bulunmasının gerekli olduğuna kolayca ikna olabilirsiniz.



İşte, telefonunuz için aralarından seçim yapabileceğiniz, isabetli tahmin yapmasıyla ünlü, kullanışlı hava durumu uygulamaları.



MeteoEarth (MeteoGroup)



MeteoEarth, WeatherPro'nun geliştiricisi MeteoGroup tarafından hazırlanmış, üstün görsellere sahip ve devrim yaratan bir hava uygulamasıdır. Profesyonel bir hava yayın aracından uyarlanan ve dünya genelindeki TV sunucuları tarafından kullanılan MeteoEarth, üst düzey oyun teknolojisi ve çarpıcı grafikleriyle hava durumunu hayatınızın bir parçası haline getiriyor.



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