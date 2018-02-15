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Her Şey Başlık Parası İçin! Erkek Kılığına Girip İki Kadınla Evlendi

HER ŞEY BAŞLIK PARASI İÇİN! ERKEK KILIĞINA GİRİP İKİ KADINLA EVLENDİ

Hindistan'da başlık parası almak için sosyal medyada açtığı hesaplarla kadınları kandıran ve erkek kılığına giren bir kadın, iki kadınla evlendi.

Tarih : 15 Şubat 2018, 18:30
Puan Ver : Her Şey Başlık Parası İçin! Erkek Kılığına Girip İki Kadınla Evlendi(5/10)1

Hindistan'da başlık parası almak için erkek kılığına giren bir kadın, iki kadınla evlendi. Geleneksel olarak kadınların erkeklere başlık parası ödediği ülkede, sahte hesap açarak erkek gibi davranan kadın, sosyal medya üzerinden kadınları kandırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Uttarakhand eyaleti polisi, Nainital bölgesinde erkek taklidi yaparak iki kadınla evlenen ve bunlardan birini başlık parası için darbettiği öne sürülen Krishna Sen'i gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYADA KANDIRDI

Başkomiser Janmejay Khanduri, yaptığı açıklamada, sosyal medyada "Sweety Sen" (Tatlı Sen) takma adını kullanan Krishna Sen'in 2013 yılında açtığı sahte sosyal medya hesabında erkek gibi poz verdiği fotoğraflar paylaştığını ve sohbet ettiği 2 kadını kandırarak evlendiğini ifade etti.

KENDİNİ ERKEK GİBİ HİSSEDİYOR

Haberde, internetten tanıştığı kadınlardan biriyle 2014'te buluşan ve kadına bir iş adamının oğlu olduğunu söyleyen Sen'in, başlık parası alabilmek için kadını dövdüğü bilgisi paylaşıldı.

Düğününde tanıştığı bir başka kadınla da 2016'da evlenen Sen'in polise verdiği ifadesinde kendisini çocukluğundan beri erkek gibi hissettiğini söylediği aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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