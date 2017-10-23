HER ŞEY 5 TL İNDİRİMİ İZDİHAMA YOL AÇTI
İstanbul Fatih'te bir mağazada yapılan "Her şey 5 TL" indirimi izdihama neden oldu. İnsanlar mağazanın kapıları açılır açılmaz içeri girmeye çalışınca bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi.
SABAH SAATLERİNDE TOPLANMAYA BAŞLADILAR
Fatih'te bir mağazanın yaptığı indirim izdihama neden oldu. Fatih'te bir mağaza 'Her şey 5 TL' indirimi yaptı. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar da sabah saatlerinden itibaren mağaza önünde beklemeye başladı. Aralarında yaşlı ve çocuklarında bulunduğu kalabalık, mağaza kapısı önünde yoğunluğa yol açtı. Bu arada dükkanın kapısını açmaya çalışan iş yeri sahibi vatandaşlardan biraz açılmalarını istedi. Cam kapıların kırılabileceği uyarısında bulunan iş yeri sahibi, izdiham nedeniyle kapıyı güçlükle açabildi.
EZİLME TEHLİKESİ YAŞAYANLAR OLDU
Kapının açılmasıyla birlikte içeri girmek isteyen vatandaşlar bir biri ile yarıştı. Yaşanan izdihamda bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlattı.
Kaynak: haberinburada
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