Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira

Her Sabah Koşuya Çıkan Kadın, Tuvaletini Komşusunun Bahçesine Yapıyor

HER SABAH KOŞUYA ÇIKAN KADIN, TUVALETİNİ KOMŞUSUNUN BAHÇESİNE YAPIYOR

Amerika'da her gün sabah koşusuna çıkan kadın, komşularının bahçesini tuvalet olarak kullanıyor.

Tarih : 01 Ekim 2017, 13:40
Puan Ver : Her Sabah Koşuya Çıkan Kadın, Tuvaletini Komşusunun Bahçesine Yapıyor(10/10)6

Amerika'nın Colorado eyaletinde meydana gelen olayda, bir kadının her sabah çıktığı koşu sırasında hem yolu hem de bahçeleri tuvalet olarak kullandığı belirtildi.

"BÖYLE BİR ŞEY HİÇ GÖRMEDİM"

Polis departman şefi "35 yıldır böyle bir olayla hiç karşılaşmadım" diyerek şaşkınlığını ifade ediyor.

BÖLGE SAKİNLERİ RAHATSIZ

Bölge sakinlerinden bir kadın ise olayı şöyle anlatıyor:

"Kadını bahçeme tuvaletini yaparken yakaladım ve dedim ki, 'Sen ciddi misin? Çocuklarımın önünde bahçleme tuvaletini mi yapıyorsun?' dedim. Kadının cevabı ise 'evet özür dilerim' oldu. Bu cevabı verdikten sonra koşmaya devam etti."

"NE OLUR ARTIK YAPMA"

Bir başka sakinin ise "Ne olur sana yalvarıyorum artık buraya tuvaletini yapma" yazılı pankart astığı ancak kadının yapmaya devam ettiği belirtildi.

Kadının mental bir rahatsızlığının olup olmadığı ile ilgili henüz bir bilgi yok.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Her  Sabah  Koşuya  Çıkan  Kadın  Tuvaletini  Komşusunun  Bahçesine  Yapıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER