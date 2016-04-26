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her öğünde 1 porsiyon tüketin!

HER ÖĞÜNDE 1 PORSİYON TÜKETİN!

Hiç diyet yapmadan sadece bir öğünde bir porsiyon kuru baklagil yenerek 1.5 ayda yarım kilo kaybedildiği belirlendi.

Tarih : 26 Nisan 2016, 11:40
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İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya, zayıflarken kuru baklagilleri daha sık tüketmek için 5 mühim nedene dikkat çekiyor. 



- Vücutta diyetsel eksiklik yapmadığı için metabolizmayı çalıştırır. 

- Az yağlı yemeyi sağlar. 

- Kötü kolesterolü düşürür. Kan yağlarının iyi bir şekilde dengeye getirir. 

- Lif oranı çok yüksek olduğu için kişiyi çok tok tutar. 

- Kan şekerini hızlı yükseltmez. Yüzde 31 oranında tokluk hissini artırır. 



SALATAYA KATARAK TÜKETİN 



Zayıflarken kuru baklagillerin etkisini maksimize etmenin yolları: 

- Salçalı olarak tüketmeyin. 

- Her gün 1 öğünde sadece maksimum 4 aş kaşığı olarak haşlayarak salatalarınıza ekleyerek tüketin. 

- Aynı gün iki öğünde yemeyin. 

- 4 aş kaşığını geçmeyin. 

- Leblebi gibi tüketilebilir.



HAŞLANMIŞ YUMURTAYLA YİYİN



- Ara öğün olarak yediğinizde yanına 1 bardak ayran veya sütlü kahve tercih ederseniz daha tok kalırsınız. 

- Haşlanmış yumurtayla beraber tüketildiğinde metabolizma hızını artırır. 

- Zerdeçal, kırmızıbiber ve karabiberle karıştırarak baharatlayarak yediğinizde yağ yakımını hızlandırır. Dr. Ayça Kaya, sebzeleri haşlanmış kuru baklagil ekleyerek pişirilmesini öneriyor.








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