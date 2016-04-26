HER ÖĞÜNDE 1 PORSİYON TÜKETİN!
Hiç diyet yapmadan sadece bir öğünde bir porsiyon kuru baklagil yenerek 1.5 ayda yarım kilo kaybedildiği belirlendi.
İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya, zayıflarken kuru baklagilleri daha sık tüketmek için 5 mühim nedene dikkat çekiyor.
- Vücutta diyetsel eksiklik yapmadığı için metabolizmayı çalıştırır.
- Az yağlı yemeyi sağlar.
- Kötü kolesterolü düşürür. Kan yağlarının iyi bir şekilde dengeye getirir.
- Lif oranı çok yüksek olduğu için kişiyi çok tok tutar.
- Kan şekerini hızlı yükseltmez. Yüzde 31 oranında tokluk hissini artırır.
SALATAYA KATARAK TÜKETİN
Zayıflarken kuru baklagillerin etkisini maksimize etmenin yolları:
- Salçalı olarak tüketmeyin.
- Her gün 1 öğünde sadece maksimum 4 aş kaşığı olarak haşlayarak salatalarınıza ekleyerek tüketin.
- Aynı gün iki öğünde yemeyin.
- 4 aş kaşığını geçmeyin.
- Leblebi gibi tüketilebilir.
HAŞLANMIŞ YUMURTAYLA YİYİN
- Ara öğün olarak yediğinizde yanına 1 bardak ayran veya sütlü kahve tercih ederseniz daha tok kalırsınız.
- Haşlanmış yumurtayla beraber tüketildiğinde metabolizma hızını artırır.
- Zerdeçal, kırmızıbiber ve karabiberle karıştırarak baharatlayarak yediğinizde yağ yakımını hızlandırır. Dr. Ayça Kaya, sebzeleri haşlanmış kuru baklagil ekleyerek pişirilmesini öneriyor.
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