Hiç diyet yapmadan sadece bir öğünde bir porsiyon kuru baklagil yenerek 1.5 ayda yarım kilo kaybedildiği belirlendi.



İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya, zayıflarken kuru baklagilleri daha sık tüketmek için 5 mühim nedene dikkat çekiyor.



- Vücutta diyetsel eksiklik yapmadığı için metabolizmayı çalıştırır.



- Az yağlı yemeyi sağlar.



- Kötü kolesterolü düşürür. Kan yağlarının iyi bir şekilde dengeye getirir.



- Lif oranı çok yüksek olduğu için kişiyi çok tok tutar.



- Kan şekerini hızlı yükseltmez. Yüzde 31 oranında tokluk hissini artırır.



SALATAYA KATARAK TÜKETİN



Zayıflarken kuru baklagillerin etkisini maksimize etmenin yolları:



- Salçalı olarak tüketmeyin.



- Her gün 1 öğünde sadece maksimum 4 aş kaşığı olarak haşlayarak salatalarınıza ekleyerek tüketin.



- Aynı gün iki öğünde yemeyin.



- 4 aş kaşığını geçmeyin.



- Leblebi gibi tüketilebilir.



HAŞLANMIŞ YUMURTAYLA YİYİN



- Ara öğün olarak yediğinizde yanına 1 bardak ayran veya sütlü kahve tercih ederseniz daha tok kalırsınız.



- Haşlanmış yumurtayla beraber tüketildiğinde metabolizma hızını artırır.



- Zerdeçal, kırmızıbiber ve karabiberle karıştırarak baharatlayarak yediğinizde yağ yakımını hızlandırır. Dr. Ayça Kaya, sebzeleri haşlanmış kuru baklagil ekleyerek pişirilmesini öneriyor.