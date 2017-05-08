

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından Ebeler Haftası dolayısıyla "Doğum Sempozyumu" düzenlendi.







Türk Ebeler Derneği Genel Başkanı Nazan Karahan, sempozyumda, her iki kadından birinin sezaryenle doğum yaptığını söyledi.







Normal doğumları artırabilmek için geçmişe bakılması gerektiğini ifade eden Karahan, şöyle konuştu: "Çünkü bu coğrafyada, dünyada hiçbir yerde olmadığı kadar çok kadınlara ve doğuma değer veriliyor. Ebeliğin tanrıçası çok tanrılı dinlerde İlithiya tanrıçası, yine Afrodit, Artemis, Hera bunları biz doğumun tanrıçaları olarak bilmiyorduk fakat kaynaklarda doğumun tanrıçaları olarak geçiyor. Yine Atina'nın en tanınmış ebesi ünlü Sokrates'in annesi. Sokrates şöyle diyor, 'Annem ebedir insanları doğurtur, ben de laf ebesiyim kelimeleri doğurturum.' Bizim coğrafyamıza baktığımızda doğuran kadına yardım etmek her dönem kutsal bir görev."







kaynak:habertürk