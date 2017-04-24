Diyabet, kanser, Alzheimer, obezite... Tüm bu hastalıklar hayati tehdit yaratırken Prof. Dr. Öktenli şaşırtıcı bir açıklama yaptı: Çalışmalar gösteriyor ki, her gün elma yiyerek hepsinden korunmak mümkün...



Son yıllarda sadece kanser değil, diyabet, obezite ve kalp hastalıkları da hızla tırmanıyor. İleri yaşlarda görülen Alzheimer'ın ise ne yazık ki ilacı bulunmuyor. Hemen herkesin kabusu olan tüm bu hastalıklardan korunmanın yolu elmadan geçiyor! Elmanın kanserden obeziteye, diyabetten Alzheimer'a kadar birçok hastalıktan koruduğunu söyleyen İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öktenli bu meyvenin doğal bir antioksidan olduğunu belirterek, "Elma C ve E vitaminleri, potasyum ve magnezyum mineralleri açısından zengindir. 1 adet elma yaklaşık 50 kalori enerji sağlar. Bir kase sütlacın 350-400 kalori verdiğini düşünürsek çok da fazla olmadığı söylenebilir" diyor. Prof. Dr. Çağatay Öktenli, elma mucizesini şöyle anlatıyor...



BİLİMSEL İSPATLI



Elma, elma suyu, elma posası gibi ürünler zengin fitokimyasal gruplar içerir. Elma, kızılcıktan sonra bilinen en yüksek ikinci antioksidan gücüne sahip meyvedir. Elmada bulunan polifenoller ve pektin gibi biyoaktif birçok bileşim ve lifler, bağırsak florasını olumlu şekilde etkiliyor. Böylece kan yağları, kan basıncı ve damar fonksiyonlarını iyileştirerek kalp-damar hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor.







kaynak:sabah