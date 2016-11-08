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Kış mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden ayvanın hiç bilmediğiniz özellikleri..
A ve B vitaminleri açısından zengin olan ayva, kış mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri. Şeker oranı oldukça düşük olan meyve, aynı zamanda insanı rahatlatıcı ve sakinleştirici özelliğe sahip.
İşte ayvanın bilinmeyen daha faydaları:
- Mide ve bağırsakları güçlendirir.
- İshali kesmekte etkilidir ama fazla yenildiği takdirde kabızlığa neden olmaktadır.
- Karaciğer tembelliğini giderir.
- Kanı temizler.
- Çarpıntıya iyi gelir.
- Öksürüğe karşı faydalıdır.
- Cildi temizler, tırnakları güçlendirir.
- Cinsel gücü artırır.
- Varisleri önler.
- İdrar yolu iltihaplarının iyileşmesini sağlar.
kaynak:ensonhaber
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