Cumhurbaşkanı Erdoğan Fsru Projesi Açılış Töreninde Konuşuyor
Yılbaşı Sonrası Sağlıklı Beslenin
Eski Futbolcular İçin Fetö İddianamesi Kabul Edildi
Fb Taraftarı Trabzonspor Deplasmanına Alınmayacak
İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı

her gün mutlaka 1 adet tüketin

HER GÜN MUTLAKA 1 ADET TÜKETİN

Kış mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden ayvanın hiç bilmediğiniz özellikleri..

Tarih : 08 Kasım 2016, 17:26
Puan Ver : Her Gün Mutlaka 1 Adet Tüketin(5/10)4


A ve B vitaminleri açısından zengin olan ayva, kış mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri. Şeker oranı oldukça düşük olan meyve, aynı zamanda insanı rahatlatıcı ve sakinleştirici özelliğe sahip.

İşte ayvanın bilinmeyen daha faydaları:



- Mide ve bağırsakları güçlendirir.



- İshali kesmekte etkilidir ama fazla yenildiği takdirde kabızlığa neden olmaktadır.



- Karaciğer tembelliğini giderir.



- Kanı temizler.



- Çarpıntıya iyi gelir.



- Öksürüğe karşı faydalıdır.



- Cildi temizler, tırnakları güçlendirir.



- Cinsel gücü artırır.



- Varisleri önler.



- İdrar yolu iltihaplarının iyileşmesini sağlar.



 



kaynak:ensonhaber








Etiketler: Her  Gün  Mutlaka  1  Adet  Tüketin    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER