Kış mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden ayvanın hiç bilmediğiniz özellikleri..



A ve B vitaminleri açısından zengin olan ayva, kış mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri. Şeker oranı oldukça düşük olan meyve, aynı zamanda insanı rahatlatıcı ve sakinleştirici özelliğe sahip.



İşte ayvanın bilinmeyen daha faydaları:







- Mide ve bağırsakları güçlendirir.







- İshali kesmekte etkilidir ama fazla yenildiği takdirde kabızlığa neden olmaktadır.







- Karaciğer tembelliğini giderir.



- Kanı temizler.







- Çarpıntıya iyi gelir.







- Öksürüğe karşı faydalıdır.







- Cildi temizler, tırnakları güçlendirir.







- Cinsel gücü artırır.







- Varisleri önler.







- İdrar yolu iltihaplarının iyileşmesini sağlar.







kaynak:ensonhaber