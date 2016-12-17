'HER GÜN LANET OKUMAKTAN BIKTIM'
Şahan Gökbahar, Kayseri'de bu sabah yaşanan hain terör saldırısına yönelik tepkisini böyle dile getirdi.
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin yakınında, bugün saat 08:45'te halk otobüsü geçerken bomba yüklü araç patlatıldı. Çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısı ünlü isimleri de isyan ettirdi.
Şahan Gökbakar, instagram'da yayımladığı 'Kayseri' yazılı fotoğrafa, "Her gün lanet okumaktan bıktım. Vallaha yeter, billaha yeter! Bunu hak etmiyoruz" notunu yazdı.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar