Şahan Gökbahar, Kayseri'de bu sabah yaşanan hain terör saldırısına yönelik tepkisini böyle dile getirdi.



Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin yakınında, bugün saat 08:45'te halk otobüsü geçerken bomba yüklü araç patlatıldı. Çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısı ünlü isimleri de isyan ettirdi.







Şahan Gökbakar, instagram'da yayımladığı 'Kayseri' yazılı fotoğrafa, "Her gün lanet okumaktan bıktım. Vallaha yeter, billaha yeter! Bunu hak etmiyoruz" notunu yazdı.







kaynak:milliyet