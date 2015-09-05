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HER GÜN 5 MİLYON EKMEK ÇÖPE ATILIYOR !


HER GÜN 5 MİLYON EKMEK ÇÖPE ATILIYOR !
Tarih : 05 Eylül 2015, 10:01
Puan Ver : Her Gün 5 Milyon Ekmek Çöpe Atılıyor !(5/10)6


Bir yanda dünya genelinde milyonlarca insan açlık ile mücadele ederken, diğer yanda yaşanan israf, yıllık milyon dolarları buluyor. İsraf, Türkiye'de de büyük rakamlara ulaştı.



Zira sadece ekmek israfı bile günlük 5 milyonu buluyor. Uzmanlar, fazla alınan, uygun şartlarda saklanmayan ve çöpe atılan ekmeklerle okul, hastane ve yurt yapılabileceğini söylüyor.



Türkiye'de her gün yaklaşık 5 milyon adet ekmek çöpe atılıyor. Bu şekilde günlük 5 milyon, yıllık 1,8 milyar lirayı bulan bir servetin çöpe atıldığına dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Program Sorumlusu Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu, ekmek israfını önleyecek öneriler ve tarifler sundu. Fadıloğlu, “Yapılan araştırmalar, her gün 5 milyon ekmeğin yüzde 51,4'ünün fırınlarda, yüzde 37,9'unun hanelerde, yüzde 10,7'sininse yemekhaneler, lokantalar ve otellerde israf edildiğini ortaya koymuştur.” dedi.








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