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Her Fotoğrafının Altına Yorum Yağıyor: Kurtar Bizi Baba
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Her fotoğrafının altına yorum yağıyor: Kurtar bizi baba

HER FOTOĞRAFININ ALTINA YORUM YAĞIYOR: KURTAR BİZİ BABA

Galatasaraylı taraftarlar, Abdürrahim Albayrak'ın Instagram'a yüklediği fotoğrafların altına "Kurtar bizi baba" yazıyor.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 10:00
Puan Ver : Her Fotoğrafının Altına Yorum Yağıyor: Kurtar Bizi Baba(8/10)4

Galatasaray'ın kötü gidişatı sürerken taraftarlar umut olarak geçmişte yaşanan parlak günlerin mimarlarından Abdurrahim Albayrak'a sarıldı. Galatasaraylılar, Albayrak'ın Instagrama yüklediği fotoğrafların altına "Kurtar bizi Baba", "Geri dön ne olur geri dön", "Gel beraber mesut olalım" şeklinde yorumlar atıyor.

2018'DEKİ SEÇİM İÇİN SÖZ VERMİŞTİ

Camianın sevilen ismi Abdurrahim Albayrak yeterince dinlendiğini belirterek 2018 yılını işaret etmişti. Bu tarihteki başkanlık seçimi için de 3 kere aday olacağını ifade etmişti. Dursun Özbek yönetiminin kötü gidişi sonrası gözler Albayrak'a çevrildi..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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