O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

her dört işsizden biri beyaz yakalı

HER DÖRT İŞSİZDEN BİRİ BEYAZ YAKALI

Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı her dört işsizden birinin beyaz yakalı olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 12 Nisan 2016, 11:28
Puan Ver : Her Dört İşsizden Biri Beyaz Yakalı(6/10)3


Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR), 70. yılında Türkiye'nin istihdam haritasını çıkardı. İşgücü  Piyasası Araştırması'nın sonuçlarını paylaşan İŞKUR İstanbul İl Müdürü Muammer  Coşkun, İŞKUR'da toplam 309 bin 803 kayıtlı işsizin bulunduğunu, bunların yüzde  26,2'sini lise üstü eğitime sahip beyaz yakalı işsizlerin oluşturduğunu söyledi.



Özel sektörde 2015'te 13 bin 535'i engelli olmak üzere toplamda 183 bin  795 kişiyi işe yerleştirdikleri bilgisini veren Coşkun, bu yıl ise 222 bin 27  kişiyi özel sektörde işe yerleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.



Coşkun, mart 2016 verilerine göre Türkiye nüfusunun 78 milyon 741 bin  53 kişi olduğunu, buna göre nüfusun yüzde 49,8'inin kadın, yüzde 50,2'sinin ise  erkek olduğunu dile getirdi.



Nüfusun yüzde 67,8'ini 15-64 yaş aralığındaki 53 milyon 359 bin 594  kişinin oluşturduğuna işaret eden Coşkun, sözlerine şöyle devam etti:



"Her yıl ortalama 700-750 bin kişi çalışabilir nüfusa ekleniyor ve bu  rakamın sadece yüzde 50,9'u iş gücüne dahil olabiliyor. İş gücüne katılanların  yüzde 30'unu kadınlar, yüzde 70'ini erkekler oluşturuyor. Eğitim düzeylerine  bakıldığında ise yüzde 60'ı lise altı eğitim düzeyine sahip. İş gücüne  katılanların istihdam oranı incelendiğinde ise oran yüzde 45,4'e düşüyor.  İstihdam edilenlerin yüzde 27,2'si kadınlar, yüzde 64'ü de erkeklerden oluşuyor.  İşsizlik oranının yüzde 10,8 olduğu Türkiye'de, toplam 3 milyon 204 bin işsiz  var. Gençlerde işsizlik oranı ise yüzde 19,2. Türkiye genelinde yüzde 32,1 olan  kayıt dışı istihdam oranı İstanbul'da yüzde 18,8'e düşüyor."








Etiketler: Her  Dört  İşsizden  Biri  Beyaz  Yakalı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER