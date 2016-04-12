

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR), 70. yılında Türkiye'nin istihdam haritasını çıkardı. İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuçlarını paylaşan İŞKUR İstanbul İl Müdürü Muammer Coşkun, İŞKUR'da toplam 309 bin 803 kayıtlı işsizin bulunduğunu, bunların yüzde 26,2'sini lise üstü eğitime sahip beyaz yakalı işsizlerin oluşturduğunu söyledi.







Özel sektörde 2015'te 13 bin 535'i engelli olmak üzere toplamda 183 bin 795 kişiyi işe yerleştirdikleri bilgisini veren Coşkun, bu yıl ise 222 bin 27 kişiyi özel sektörde işe yerleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.







Coşkun, mart 2016 verilerine göre Türkiye nüfusunun 78 milyon 741 bin 53 kişi olduğunu, buna göre nüfusun yüzde 49,8'inin kadın, yüzde 50,2'sinin ise erkek olduğunu dile getirdi.







Nüfusun yüzde 67,8'ini 15-64 yaş aralığındaki 53 milyon 359 bin 594 kişinin oluşturduğuna işaret eden Coşkun, sözlerine şöyle devam etti:







"Her yıl ortalama 700-750 bin kişi çalışabilir nüfusa ekleniyor ve bu rakamın sadece yüzde 50,9'u iş gücüne dahil olabiliyor. İş gücüne katılanların yüzde 30'unu kadınlar, yüzde 70'ini erkekler oluşturuyor. Eğitim düzeylerine bakıldığında ise yüzde 60'ı lise altı eğitim düzeyine sahip. İş gücüne katılanların istihdam oranı incelendiğinde ise oran yüzde 45,4'e düşüyor. İstihdam edilenlerin yüzde 27,2'si kadınlar, yüzde 64'ü de erkeklerden oluşuyor. İşsizlik oranının yüzde 10,8 olduğu Türkiye'de, toplam 3 milyon 204 bin işsiz var. Gençlerde işsizlik oranı ise yüzde 19,2. Türkiye genelinde yüzde 32,1 olan kayıt dışı istihdam oranı İstanbul'da yüzde 18,8'e düşüyor."