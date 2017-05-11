Gerginliği gideren, mikropları öldüren, ağrıları kesen kekik aynı zamanda tam bir afrodizyak görevi görüyor.



Yemeklere lezzet katan kekik şifa deposu çıktı. Gerilimi azaltan, mikrop öldürücü özelliği bulunan kekik cinsel organlarda kan akışını kuvvetlendirip, cinsel isteği ve gücü de artırıyor. Salgı bezlerinin fonksiyonunu çoğaltan kekiğin faydalarından bazıları şöyle:



Yüksek tansiyon dengesini sağlıklı bir seviyede tutmayı başarır.



Kolon kanserine yakalanma riskini azaltır.



Meme kanserinde kanserli hücrelerin yayılma hızını düşürür.



Nefes darlığı çekenlere iyi gelir. Solunumu güçlendirir.



Ağız ve vajinal mantar enfeksiyonlarına karşı etkilidir.



Egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde fayda sağlar.



Bronşit, astım, soğuk algınlığı, öksürük, ateş ve balgam şikayetlerini giderir.



Saçların dökülmesini engeller. Yeni saç çıkmasını hızlandırır.



Antioksidan özelliğinden dolayı kalp ve damar hastalıklarından korur.