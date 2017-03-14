

KOSGEB Başkanı Recep Biçer 400 bin KOBİ`nin bankalarla kredi için görüşmelere başladığını, kurumun her 50 bin liralık kredi için ortalama 11 bin 500 lira kadar faiz ödemesi yapacağını söyledi. Kredi için esnaftan talep edilecebilecek "masraf" adı altındaki ek ücretlere de değinen Biçer, ekspertiz ücreti, posta masrafı gibi masrafları çok kısıtladıklarını, yaptıkları görüşmeler sonrası bankaların bu işlemlerden işletme başına sadece 100 lira alabildiklerini söyledi. Bunun dışında başka ücret alınmadığını aktaran Biçer, "Onların kanunen kullanmaları gereken belli komisyon oranları var, yüzde yarım gibi. Onun dışında KOBİ'lerimiz başka ücret ödemek zorunda değiller. Eğer böyle bir ücret talep edilmişse kesinlikle bize dönsünler, müdürlüklerimizi arasınlar, biz onlarla ilgilenelim." ifadesini kullandı.











Biçer, 50 bin liralık sıfır faizli kredi programının geçen yıl sonunda başladığını, o uygulamanın akabinde başvuru sayısının yüksek olması nedeniyle hükümetin 2,5 milyar liralık büyük bir kaynak tahsis ettiğini söyledi.







Bu rakamın idarenin yıllık bütçesi·ni·n 2,5 katı ci·varında olduğuna i·şaret eden Bi·çer, programa bi·r seferde bu kadar kaynak ayrılmasının KOSGEB tarihinde ilk olduğunu ifade etti. Biçer, "460 bin 167 uygun başvurusu olan KOBİ'miz oldu. Bunları biz Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına gönderdik, küçük esnaftan başlayarak, ciroyu en küçükten tutarak yukarı doğru bir sıralama yapıldı. 2,5 milyar liralık bütçe çerçevesinde 460 bin 167 civarında KOBİ'miz bu imkandan istifade edecek." şeklinde konuştu.







Cirolara göre kredi tahsis limitlerinin de belirlendiğini anlatan Biçer, "20 bin, 25 bin 30 bin gibi.. Herkese 50 bin verilseydi, bu rakam 460 bin olmazdı, 200 binler civarında kalırdı." dedi.







kaynak:sabah