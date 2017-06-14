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her 5 kişiden,3 kişi obezite ile mücadele ediyor!

HER 5 KİŞİDEN,3 KİŞİ OBEZİTE İLE MÜCADELE EDİYOR!

Günümüzün hastalığı olan “obezite” her geçen gün büyüyor. Yolda giderken etrafınıza baktığınızda 5 kişiden en az,3 kişinin fazla kilosu var.

Tarih : 14 Haziran 2017, 17:11
Puan Ver : Her 5 Kişiden,3 Kişi Obezite İle Mücadele Ediyor!(5/10)4


Günümüzün hastalığı olan “obezite” her geçen gün büyüyor. Yolda giderken etrafınıza baktığınızda 5 kişiden en az,3 kişinin fazla kilosu var. Obezite sadece görüntümüzü değil maalesef ki sağlımızı ciddi derece de tehdit ediyor. Şeker, kalp, tansiyon... Bu tür hastalıklara davetiye çıkartıyor. Son zamanlar da çok fazla yapılmaya başlanan obezite ameliyatını Doç.Dr.Ali Durmuş anlattı.



OBEZİTE NEDİR?



Obezite, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Obezite Cerrahisi ile BMI 40 ve üzeri ya da 35 yandaş hastalığı( diyabet, tansiyon vb…) olan kişiler için önemli bir ameliyattır.



Laparoskopik bir şekilde gerçekleşen bu ameliyat ortalama 1 saat sürer, kapalı yapıldığı için hastanın iyileşme konforu oldukça yüksektir. Hastanın Tüp Mide ameliyatı gerçekleştirildikten sonra ortalama 1.5 yıl içerisinde ideal kiloya düşmesi beklenir. Tabi ki bu durum ameliyata girilen kilo ile de bağlantılıdır. Bu ameliyatı olan kişiler, ameliyat sonrası 1 hafta içinde normal hayatına dönebilirler.



 



kaynak:sabah








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