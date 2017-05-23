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Her 10 Saniyede 1 Kişinin Ölümüne Sebep Oluyor
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her 10 saniyede 1 kişinin ölümüne sebep oluyor

HER 10 SANİYEDE 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLUYOR

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cömert, her yıl dünyada 6 milyon kişinin sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek "Bu sayı her 10 saniyede 1 kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybetmesi demektir." dedi.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 10:53
Puan Ver : Her 10 Saniyede 1 Kişinin Ölümüne Sebep Oluyor(8/10)6


Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cömert, her yıl dünyada 6 milyon kişinin sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek "Bu sayı her 10 saniyede 1 kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybetmesi demektir." dedi. Doç. Dr. Sevda Şener Cömert, sigara ve tütün ürünlerinin yüksek oranda nikotin içerdikleri için bağımlılık yapma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.



Bu nedenle tütün kullanımının tüm dünyada ve Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu aktaran Cömert, tütün ürünlerinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunduğunu ve sigaranın başta akciğer, gırtlak, mide kanserleriyle, KOAH, beyin damarlarında tıkanıklık, felç, kalp ve damar hastalıkları olmak üzere pek çok önemli ve ölümcül hastalığa neden olduğunu ifade etti .



Sigaranın hem fiziksel hem de psikolojik bağımlılık yaptığını vurgulayan Cömert, şunları kaydetti: "Her yıl dünyada 6 milyon kişi sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle ölmektedir. Bu sayı her 10 saniyede 1 kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybetmesi demektir. Sigaranın yol açtığı ölümler, trafik, terör ve iş kazalarından meydana gelen ölümlerin toplamından beş kat daha fazladır.



Kişiler özenti, gösteriş, taklit, özgürlük, macera, sıkıntı, stres, büyüklerle zıtlaşma, güvensizlik, utangaçlık, arkadaş ısrarı, ilişki kurabilmek, eğlence, zevk, kilo almamak gibi nedenlerle sigaraya başlamaktadır. Kararlı bir yaklaşımla ve destekle sigaranın bırakılması mümkündür. Sigara bırakma tedavisinde davranış danışmanlığı ve ilaç tedavisi büyük önem taşır. Tedavi stratejileri içinde ilaç ve psikolojik tedavi yer almaktadır. İlaç tedavisinin amacı, sigaranın bırakılmasını izleyen dönemde ortaya çıkan nikotin yoksunluğunu gidermektir."



 



kaynak:sabah








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