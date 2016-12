Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yaklaşık her 10 kişiden birinin ruh sağlığının bozuk olduğunu açıkladı.







Örgütün yayımladığı "2014 Ruh Sağlığı Atlası" ile ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Ruh Sağlığı Birimi yetkilisi Fahmy Hanna, dünya genelinde sağlık çalışanlarının sadece yüzde 1'inin ruh sağlığı hizmeti verdiğine dikkati çekti.







Hanna, dünya genelinde ortalama her 10 bin kişiye, düşük ve orta gelirli ülkelerde ise her 100 bin kişiye bir ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı düştüğünü söyledi.







2014 Ruh Sağlığı Atlası'na göre, az gelişmiş ülkelerde yıllık kişi başına yapılan ruh sağlığı harcaması 2 doların altında kalırken, gelişmiş ülkelerde bu harcama 50 doların üzerine çıkabiliyor.







"Dünya genelinde yaklaşık her 10 kişiden birinin ruh sağlığının bozuk olduğu" belirtilen Atlas'ta, "Her yıl 900 bin kişi intihar ediyor ve gençler arasındaki en yaygın ikinci ölüm sebebi intihar" ifadesine yer verildi.







Her 4 kişiden birinin hayatlarının belli dönemlerinde ruhsal bozukluk geçirdiği ve ruh sağlığı ciddi anlamda bozuk olan her 4 kişiden 3'ünün ise hiçbir tedavi almadığına dikkati çekilen Atlas'ta, 2030 yılına kadar depresyonun getirdiği yük açısından ilk sıraya yerleşeceği ve küresel bir kriz olacağı uyarısında bulunuldu.