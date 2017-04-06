Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

her 10 kişiden birinin ölümüne neden oluyor!

HER 10 KİŞİDEN BİRİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR!

Sigara içmenin, dünya genelinde 10 kişiden birinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

Tarih : 06 Nisan 2017, 17:33
Puan Ver : Her 10 Kişiden Birinin Ölümüne Neden Oluyor!(6/10)11


Sigara içmenin, dünya genelinde 10 kişiden birinin ölümüne neden olduğu bildirildi. BBC'nin haberine göre, "The Lancet" dergisinde yayımlanan "Küresel Hastalık Yükü" başlıklı raporda, yarısı Çin, Hindistan, ABD ve Rusya'da olmak üzere dünya genelinde sigara içen her 10 kişiden birinin öldüğü belirtildi. Yıllardır devam eden tütün kontrol politikalarına rağmen sigara içen nüfusun arttığına dikkat çekilen raporda, 1990-2015 yıllarında 195 ülke ve kara parçasındaki sigara içme alışkanlıkları incelendi.








Etiketler: Her  10  Kişiden  Birinin  Ölümüne  Neden  Oluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER