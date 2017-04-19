Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Sefa Aktı radyofrekans ve PRP gibi yeni uygulanmaya başlanan yöntemlerle, her 10 kişiden 1'inde görülen topuk dikeni hastalığının iyileştirilebildiğini söyledi.



Dr. Aktı, kortizon iğneleriyle yapılan topuk dikeni tedavisinin de başarılı olduğunu ancak tekrarlama riski olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: "Halk arasında topuk dikeni olarak bilinen plantar fasiitis rahatsızlığı en sık sebebi plantar fasiya dediğimiz ayak kubbesini dengeleyen bağ yapısının topuk kemiğine yapışma yerinde olan zedelenme ve buna bağlı olarak gelişen iltihabi durum.



Hastalık ilk önce bu zedelenmeyle başlıyor, sonra zedelenen fasianın üzerine kalsiyum birikmesi ile çekilen filmlerde dikensi görünüm oluşuyor. Bu nedenle topuk dikeni olarak adlandırılıyor. Her 10 kişiden birinin çekilen ayak filminde topuk dikeni görülüyor. Fakat filminde topuk dikeni olan hastaların sadece yarısında topuk ağrısı oluyor. Yani hastada ağrıya yol açan durum topuk dikeni değil, plantar fasia dediğimiz bağ yapının iltihabı. Dolayısıyla bu dikenin kırılması veya alınması hastalığı tedavi etmez."







kaynak:sabah