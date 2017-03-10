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her 10 kişiden 1'i risk altında

HER 10 KİŞİDEN 1'İ RİSK ALTINDA

Dünyada her 10 kişiden birinin böbrek hastası olma riski bulunduğu bildirildi

Tarih : 10 Mart 2017, 14:31
Puan Ver : Her 10 Kişiden 1'i Risk Altında(8/10)8


Yeni Gün Özel Eğitim Merkezi öğrencileri, rehber öğretmen Fatih Bağsar ile beraber Bursa Böbrek Hastaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni (BÖBDER) ziyaret etti.



Böbrek Hastaları Derneği Başkanı Haluk Akın, "Obezite, sağlığa zarar verebilecek anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanır. Obezite, kronik böbrek hastalığının gelişimi için güçlü bir risk faktörüdür. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artan çocuk obez sayısı ürkütücü rakamlara ulaşmıştır.



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştırmada, ülkemizde 3 milyon obezin olduğunu bunun 1,8 milyonu 0-18 yaş aralığında olduğu gözükmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim önemli önceliğimiz ve önceliklerimizden olmalıdır. Bizler Bursa Böbrek Hastaları Sosyal ve Yardımlaşma Derneği olarak, 2017 yılında 'çocuklarda obezite ile mücadele yılı olarak kabul ediyoruz. Dünyada her 10 kişiden birinin böbrek hastalıkları riski altındayken, ülkemizde bu oran her yedi kişiden biridir. Obezite sadece böbrek hastalıklarına değil, kalp ve damar hastalıklarına da sebep olmaktadır. Bu amaçla okullarımızda obezite ile mücadele etkinliklerimiz düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:habertürk








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