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HEPİMİZ AYNI SİYASİ BİRLİĞİN PAYDAŞIYIZ. İŞTE O HALKA TÜRK MİLLETİ DENİR


HEPİMİZ AYNI SİYASİ BİRLİĞİN PAYDAŞIYIZ. İŞTE O HALKA TÜRK MİLLETİ DENİR
Tarih : 17 Kasım 2015, 16:54
Puan Ver : Hepimiz Aynı Siyasi Birliğin Paydaşıyız. İşte O Halka Türk Milleti Denir(6/10)6


TBMM Başkanlığı görevini İsmet Yılmaz'dan devralan Meclis'in en yaşlı üyesi CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal açılış konuşması yaptı. Konuşmasında "birlik ve beraberlik" mesajı veren Deniz Baykal, "Hepimiz siyasi birliğin paydaşıyız. İşte o halka Türk milleti denir" dedi.



Baykal'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



"Sayın milletvekilleri



1 kasım 2015'te seçilen milletvekilleri olarak bir aradayız. 5 ayda iki kez seçilen milletvekilleri olarak tekrar toplanıyorız. Tarihi ve şerefli bu çatı altında, geçici başkanınız olarak selamlıyorum.



7 Haziran'dan sonra bir hükümet kurulabilmesi için uzlaşma sağlanması zorunluluğu vardır. 1 Kasım seçimlerinin ardından uzlaşma zorunluluğu kalmamış gözüküyor. Bu bir yanılgı yaratmasın. 



Demokrasi özünde iktidar ile muhalefetin diyalog ve uzlaşmasına dayanır. Hem parlamentoda hem yargıda hesap verebilecek hükümetlerin varlığını gerektirir. Bu varlığın güvencesi TBMM'dir. 



Tarihsel bir kırılmanın yaşandığı bir bölgede görev yapacağız. Yeni güç merkezlerinin şekillenmekte olduğuna tanık oluyoruz. Ortadoğu'nun haritası kanlı bir süreçle yeniden çiziliyor. Mazlum milletimizin büyük fedakarlıklarla gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı'nın üyeleri olarak bu acıyı izliyoruz. 



2 milyon 200 bin mülteciye kollarını açmış olarak bu konuda en büyük fedakarlığı yapmış durumdayız. Ortadoğu'daki yangının Türkiye'ye sıçramasına engel olmak zorundayız.



Ne kadar onur vericidir ki TBMM 1 Mart 2003'te tezkereyi redderek şerefli bir karar almıştır. Bu kararı alanlar bu Ortadoğu cehennemini 12 yıl önce öngörerek karşı çıkmıştır. Bugün TBMM'nin yine kendisine yakışanı yapacağına inanıyorum.



Dinci ya da ırkçı terör karşısında en sağlam güvence Cumhuriyetimizin temel felsefesidir. Bu en şerefli mirastır. Bu mirasın temelinde din, inanç, mezhep, ırk ayrımı yapmadan eşit vatandaş saymaktadır. Bizim devletimiz bir siyasi bilinç devletidir. Birlikte inşa ettiğimiz, içinde olmayı seçtiğimiz bir devlettir. 



TBMM'nin temelinde yatan bu anlayış ulusal birliğimizin güvencesidir. Din, mezhep ve etnik kimlik savaşları Cumhuriyetimizin temelini oluşturan bu temelin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Hepimiz aynı siyasi birliğin paydaşıyız. İşte o halka Türk milleti denilmektedir.



Laikliği dinsizlik olarak sunmanın nelere yol açmakta olduğunu görüyoruz. Devleti cemaatleştirmenin sakıncalarını görenlerin, mezhep ve din dayatmalarının ne sonuçlar doğurcaklarını gördüğünü savunuyoruz.



Başta bu Meclisi kuran ve yöneten Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılanları selamlıyorum. Bütün vatan evlatlarını saygıyla selamlıyorum. Teröre kurban giden bütün insanları selamlıyorum. Cumhuriyetimizle insanları birleştirip, bütünleştirmeyi başarırsak, siyasetimizin temelinde hukuku, bağımsız ve tarafsız yargıyı yerleştirebilirsek en saygın ülkelerden biri olacağız. "








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